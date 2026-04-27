Освобождается ли предприятие от платы за землю в связи с уничтожением объекта недвижимости во время войны

21:59, 27 апреля 2026
Предприятие интересуется у ГНС, обязано ли оно платить плату за землю, на которой размещалось уничтоженное помещение.
Освобождается ли предприятие от платы за землю в связи с уничтожением объекта недвижимости во время войны
Как стало известно из письма на ГНС, в результате попадания беспилотного летательного аппарата в производственно-складское помещение возник пожар, уничтоживший значительную часть Объекта недвижимости Общества. Информация о повреждении Объекта недвижимости внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Освобождается ли Общество от уплаты платы за землю в связи с уничтожением Объекта недвижимости?

В ИНК от 3 апреля 2026 года №1955/ІПК/99-00-04-01-04 ГНС напомнила, что в период действия военного положения на территории Украины, не начисляется и не уплачивается Плата за земельные участки, на которых расположены объекты жилой и/или нежилой недвижимости, уничтоженные в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, данные об уничтожении которых и данные о земельных участках, на которых находились указанные объекты жилой и/или нежилой недвижимости, внесены в Реестр имущества.

Площади земельных участков, на которые распространяется такой подход, ограничиваются, в частности, для юридических лиц – владельцев уничтоженных объектов жилой и/или нежилой недвижимости:

  • 100 процентов площади земельного участка – в случае если общая площадь уничтоженного объекта жилой или нежилой недвижимости равна или превышает одну треть общей площади земельного участка, на которой находился такой разрушенный объект недвижимого имущества;
  • 50 процентов площади земельного участка – в случае если общая площадь уничтоженного объекта жилой или нежилой недвижимости не превышает одной трети общей площади земельного участка, на которой был расположен такой разрушенный объект недвижимого имущества.

К ІІІ категории повреждений относится объект, непригодный для использования по целевому назначению, полностью утративший свою экономическую ценность, имеются повреждения несущих и ограждающих конструкций, степень и характер которых свидетельствует об опасности аварийного обрушения объекта (разрушенные объекты), которым устанавливается степень повреждения 81-100% и рекомендуется выполнение неотложных работ по демонтажу (ликвидации) объекта.

Учитывая указанное, освобождение от уплаты Платы будет распространяться на Общество в случае если на основании данных, внесенных в Реестр имущества, установлена ​​ІІІ категория повреждения Объекта недвижимости.

За участок, на котором расположен не уничтоженный, а поврежденный Объект недвижимости, у Общества сохраняется налоговая обязанность по начислению, декларированию и уплате Платы за участок.

налоговая война

