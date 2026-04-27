Чи звільняється підприємство від плати за землю у зв’язку із знищенням об’єкта нерухомості під час війни

Підприємство цікавиться у ДПС, чи зобов’язано воно сплачувати плату за землю, на якій розташовувалося знищене приміщення.

Як стало відомо з листа на ДПС, в результаті влучання безпілотного літального апарату у виробничо-складське приміщення виникла пожежа, яка знищила значну частину Об’єкта нерухомості Товариства. Інформацію про пошкодження Об’єкта нерухомості внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Чи звільняється Товариство від сплати плати за землю у зв’язку із знищенням Об’єкта нерухомості?

В ІПК від 3 квітня 2026 року №1955/ІПК/99-00-04-01-04 ДПС нагадала, що у період дії воєнного стану на території України, не нараховується та не сплачується Плата за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, дані про знищення яких та дані про земельні ділянки, на яких були розташовані зазначені об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, внесені до Реєстру майна.

Площі земельних ділянок, на які поширюється такий підхід, обмежуються, зокрема для юридичних осіб – власників знищених об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості:

100 відсотків площі земельної ділянки – у разі якщо загальна площа знищеного об’єкта житлової або нежитлової нерухомості дорівнює або перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий зруйнований об’єкт нерухомого майна;

50 відсотків площі земельної ділянки – у разі якщо загальна площа знищеного об’єкта житлової або нежитлової нерухомості не перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий зруйнований об’єкт нерухомого майна.

До ІІІ категорії пошкоджень відноситься об’єкт, непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об’єкта (зруйновані об’єкти), яким встановлюється ступінь пошкодження 81-100 % та рекомендується виконання невідкладних робіт щодо демонтажу (ліквідації) об’єкта.

Враховуючи зазначене, звільнення від сплати Плати поширюватиметься на Товариство у разі якщо на підставі даних, внесених до Реєстру майна, встановлено ІІІ категорію пошкодження Об’єкта нерухомості.

За ділянку, на якій розташований не знищений, а пошкоджений Об’єкт нерухомості, у Товариства зберігається податковий обов’язок з нарахування, декларування та сплати Плати за ділянку.

