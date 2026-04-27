ГНС грозится отобрать тысячи лицензий на розничную торговлю подакцизными товарами
Дело в том, что с октября 2025 года для бизнеса, торгующего в розницу алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет, установлены четкие требования относительно уровня минимальной зарплаты:
- для лицензиатов в пределах и в 50 км от областных центров: 2 размера минимальной заработной платы (в 2025 году – 16 тыс. грн, в 2026 году – 17 294 грн);
- для лицензиатов вне этих границ и с площадью торговых залов менее 500 квадратных метров: 1,5 размера минимальной заработной платы (в 2025 году – 12 тыс. грн, в 2026 году – 12 970,5 грн).
В феврале-марте 2026 года подтверждены риски сразу у почти 6,6 тысячи субъектов хозяйствования. Три месяца подряд они игнорировали установленные требования. А это прямое основание для прекращения действия лицензии.
Что сделала ГНС:
- провела 1,5 тыс. фактических проверок;
- проверила 23% лицензиатов с подтвержденными рисками;
- прекратило или прекращает действие более 2,9 тыс. лицензий.
Те предприниматели, которые не были готовы к новым правилам, уже ушли с рынка. Количество лицензиатов уменьшилось на 3 тысячи – с 56,1 тыс. до 52,9 тыс.
На 8 тысяч уменьшилось и количество лицензий – со 167,2 тыс. до 158,6 тысяч.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.