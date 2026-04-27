ГНС грозится отобрать тысячи лицензий на розничную торговлю подакцизными товарами

Нарушители требований к минимальной зарплате в сфере розничной торговли подакцизными товарами рискуют потерять 3 тысячи лицензий.

Дело в том, что с октября 2025 года для бизнеса, торгующего в розницу алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет, установлены четкие требования относительно уровня минимальной зарплаты:

для лицензиатов в пределах и в 50 км от областных центров: 2 размера минимальной заработной платы (в 2025 году – 16 тыс. грн, в 2026 году – 17 294 грн);

для лицензиатов вне этих границ и с площадью торговых залов менее 500 квадратных метров: 1,5 размера минимальной заработной платы (в 2025 году – 12 тыс. грн, в 2026 году – 12 970,5 грн).

В феврале-марте 2026 года подтверждены риски сразу у почти 6,6 тысячи субъектов хозяйствования. Три месяца подряд они игнорировали установленные требования. А это прямое основание для прекращения действия лицензии.

Что сделала ГНС:

провела 1,5 тыс. фактических проверок;

проверила 23% лицензиатов с подтвержденными рисками;

прекратило или прекращает действие более 2,9 тыс. лицензий.

Те предприниматели, которые не были готовы к новым правилам, уже ушли с рынка. Количество лицензиатов уменьшилось на 3 тысячи – с 56,1 тыс. до 52,9 тыс.

На 8 тысяч уменьшилось и количество лицензий – со 167,2 тыс. до 158,6 тысяч.

