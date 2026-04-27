ДПС погрожує відібрати тисячі ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами

Порушники вимог до мінімальної зарплати у сфері роздрібної торгівлі підакцизними товарами ризикують втратити 3 тисячі ліцензій.

Справа у тому, що з жовтня 2025 року для бізнесу, який в роздріб торгує алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет, встановлені чіткі вимоги щодо рівня мінімальної зарплати:

для ліцензіатів у межах та за 50 км від обласних центрів: 2 розміри мінімальної заробітної плати (у 2025 році – 16 тис. грн, у 2026 році – 17 294 грн);

для ліцензіатів поза цими межами та з площею торговельних залів менше 500 метрів квадратних: 1,5 розміри мінімальної заробітної плати (у 2025 році – 12 тис. грн, у 2026 році – 12 970,5 грн).

Натомість у лютому – березні 2026 року підтверджено ризики одразу у майже 6,6 тисячі суб’єктів господарювання. Три місяці поспіль вони ігнорували встановлені вимоги. А це пряма підстава для припинення дії ліцензії.

Що зробила ДПС:

провела 1,5 тис. фактичних перевірок;

перевірила 23 % ліцензіатів із підтвердженими ризиками;

припинила або припиняє дію понад 2,9 тис. ліцензій.

Ті підприємці, які не готові були до нових правил, вже пішли з ринку. Кількість ліцензіатів зменшилася на 3 тисячі – з 56,1 тис. до 52,9 тис.

На 8 тисяч зменшилася і кількість ліцензій – з 167,2 тис. до 158,6 тисячі.

