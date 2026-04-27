РРО-ответственность за непредоставление документов наступает за их непредоставление в течение всего времени проведения проверки – ВС

ГНС требует привлечь предприятие к ответственности за непредоставление документов, подтверждающих учет товаров, находящихся в месте продажи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предоставляя правовую оценку правильности применения норм п. 12 ст. 3 и ст. 20 Закона об РРО, Суд учел такие моменты (постановление ВС от 14 апреля 2026 года по делу № 160/13547/25).

Действительно, п. 12 ст. 3 Закона об РРО установлено, что предприятие обязано предоставить контролирующим органам на начало проведения проверки документы, подтверждающие учет и происхождение товарных запасов (в частности, но не исключительно, документы по инвентаризации товарных запасов, документы о получении товаров от других субъектов хозяйствования и/или документы на внутреннее перемещение товаров).

Таким образом, п. 12 ст. 3 Закона об РРО обязывает субъектов хозяйствования (как юридических лиц, так и физических лиц-предпринимателей) вести учет товарных запасов и в случае проведения проверки предоставить документы, подтверждающие учет и происхождение тех товарных запасов, которые находятся в месте продажи (хозяйственном объекте).

Вместе с тем ст. 20 Закона об РРО предусматривает два самостоятельных состава правонарушения, за которые как в их взаимной совокупности, либо в каждом конкретном случае могут быть признаны как нарушения и применена штрафная санкция. К первому составу можно отнести нарушение, связанное с осуществлением субъектом хозяйствования реализации товаров, которые не учтены в установленном порядке, то есть вообще, и/или ко второму - не предоставление при проведении проверки документов, подтверждающих учет товаров, находящихся в месте продажи (хозяйственном объекте). По решению контролирующих органов применяется финансовая санкция в размере стоимости таких товаров, не учтенных в установленном порядке, по ценам реализации, но не менее десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Таким образом, по содержанию приведенной нормы предприятие несет ответственность за (отдельно или в совокупности):

1) осуществление реализации товаров, не учтенных в установленном порядке;

2) не предоставление при проверке документов, подтверждающих именно учет товаров, находящихся в месте продажи (хозяйственном объекте).

Словосочетание «при проверке» указывает на то, что ответственность за непредоставление документов наступает тогда, когда хозяйствующий субъект их не предоставит в течение всего времени проведения проверки, начиная от ее начала и до ее окончания. В этой норме отсутствует ссылка на то, что ответственность наступает за не предоставление «на начало» проведения проверки документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.