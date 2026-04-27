Доллар, гривна или евро: в какой валюте украинцы больше всего хранят сбережения

Данил Гетманцев сообщил, что сейчас 34,8% вкладов находятся в иностранной валюте.

По состоянию на 1 апреля 2026 года украинцы держали в банках вклады на сумму 1,647 трлн грн, что меньше на 3,8 млрд грн (или на 0,23%), чем в начале марта (1,651 трлн грн). Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его словам, в годовом измерении наблюдается положительная динамика: депозиты выросли на 254,4 млрд грн (или +18,3%). То есть — с 1,393 трлн грн до 1,647 трлн грн.

По структуре вкладов: украинцы больше всего хранят средства в нацвалюте. Так, сейчас в гривне находится 65,2% вкладов, а 34,8% — в иностранной валюте. Это означает, что на начало апреля украинцы держали на гривневых депозитах 1,073 трлн грн (год назад — 892,8 млрд), в долларах или евро — 573,8 млрд грн (500 млрд).

По размерам депозитов: население наиболее активно — в 57,39% случаев — держит в банках вклады в размере от 10 до 200 тыс. грн (год назад — 57,4%).

По срокам: клиенты чаще всего выбирают депозиты в формате «до востребования». Сейчас такими продуктами пользуются 70,42% клиентов (год назад — 69,68%).

Что касается структуры срочных вкладов, ситуация выглядит следующим образом:

до 3 мес. — 17,86% (год назад — 17,4%)

от 3 до 6 мес. — 7,21% (7,51%)

от 6 мес. до 1 года — 3,83% (4,51%)

более года — 0,68% (0,9%)

Данил Гетманцев добавил, что при этом население традиционно наиболее активно хранит свои средства в государственных банках — 60,04% (год назад — 61,82%), частных — 22,17% (20,51%), иностранных — 17,79% (17,67%).

«В первые месяцы 2026 года наблюдаются колебания объема вкладов населения: после незначительного снижения в феврале (-0,3%) и апреле (-0,23%), март показал существенный рост на +2,4%. В итоге за первый квартал депозитный портфель увеличился на 29,5 млрд грн (+1,8%).

Такая динамика подтверждает устойчивое доверие украинцев к банковской системе и готовность накапливать сбережения преимущественно в национальной валюте», — добавил он.

