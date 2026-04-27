Долар, гривня чи євро: у якій валюті українці найбільше зберігають кошти

Данило Гетманцев повідомив, що наразі 34,8% вкладів знаходяться в іноземній валюті.

Станом на 1 квітня 2026 року українці тримали в банках вклади на суму 1,647 трлн грн, що менше на 3,8 млрд грн (або на 0,23%), ніж на початку березня (1,651 трлн грн). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у річному розрізі спостерігається позитивна динаміка: депозити виросли на 254,4 млрд грн (або +18,3%). Тобто – з 1,393 трлн грн до 1,647 трлн грн.

За структурою вкладів: українці найбільше зберігають кошти в нацвалюті. Так, наразі в гривні знаходиться 65,2% вкладів, а 34,8% - в інвалюті. Це означає, що на початку квітня українці тримали на гривневих депозитах 1,073 трлн грн (рік тому – 892,8 млрд), в доларах чи євро – 573,8 млрд грн (500 млрд).

За розмірами депозитів. Населення найактивніше – у 57,39% випадків – тримає в банках вклади у розмірі від 10 до 200 тис. грн (рік тому – 57,4%).

За термінами. Клієнти найчастіше обирають депозити у форматі “до запитання”. Наразі такими продуктами користуються 70,42% клієнтів (рік тому – 69,68%).

Щодо структури строкових вкладів ситуація виглядає наступним чином:

до 3 міс. – 17,86% (рік тому – 17,4%)

від 3 до 6 міс. – 7,21% (7,51%)

від 6 міс. до 1 р. – 3,83% (4,51%)

більше року – 0,68% (0,9%)

Данило Гетманцев додав, що при цьому населення традиційно найактивніше зберігає свої кошти в державних банках – 60,04% (рік тому – 61,82%), приватних – 22,17% (20,51%), іноземних – 17,79% (17,67%).

«У перші місяці 2026 року спостерігаються коливання щодо обсягу вкладів населення: після незначного просідання у лютому (-0,3%) та квітні (-0,23%), березень показав суттєве зростання на +2,4%. У підсумку за перший квартал депозитний портфель збільшився на 29,5 млрд грн (+1,8%).

Така динаміка підтверджує стійку довіру українців до банківської системи та готовність накопичувати заощадження переважно в національній валюті», - додав він.

