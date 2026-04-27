  1. В Украине

Чтобы проверить оценки ребенка — смотри рекламу: родители требуют изменений в «Единой школе»

15:53, 27 апреля 2026
Петиция с требованием убрать рекламу из приложения набрала необходимое количество голосов.
Петиция с требованием убрать рекламу из образовательного приложения «Единая Школа» набрала необходимое количество голосов и подлежит рассмотрению Киевским городским советом.

По состоянию на 27 апреля инициатива собрала более 6 тысяч подписей — минимальный порог, необходимый для официального рассмотрения.

Авторы петиции обращают внимание на чрезмерное количество рекламы в приложении, которая, по их словам, усложняет доступ к базовым функциям — просмотру расписания, домашних заданий и оценок. В тексте подчеркивается, что пользователи фактически вынуждены просматривать рекламу, чтобы получить необходимую информацию. В случае если проблему не решат, инициаторы предлагают вернуться к бумажным дневникам.

Приложение «Единая Школа» предназначено для взаимодействия между родителями, учащимися и учебными заведениями, а также для мониторинга образовательного процесса.

Ранее пользователи уже высказывали претензии к работе сервиса. В частности, в сентябре в соцсетях появились жалобы на якобы платный доступ к электронному дневнику. В ответ администрация заявляла, что базовый функционал остается бесплатным — через браузерную версию или детский профиль.

В то же время в декабре 2025 года команда сервиса объяснила появление рекламы переходом к модели самообеспечения. В «Единой школе» отметили, что это соответствует европейским подходам в сфере цифровых образовательных сервисов и позволяет поддерживать стабильность платформы без привлечения бюджетных средств.

По данным разработчиков, реклама в формате «партнерского контента» отображается только в родительской части приложения, не показывается детям и проходит предварительную проверку. Пользователи также могут выбрать режим без рекламных материалов.

В сервисе подчеркивают, что такая модель позволяет обеспечивать бесперебойную работу, развивать функционал и оставаться независимыми от государственного финансирования.

