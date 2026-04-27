Щоб перевірити оцінки дитини — дивись рекламу: батьки вимагають змін у «Єдиній школі»

Петиція із вимогою прибрати рекламу з додатку набрала необхідні голоси.

Петиція із вимогою прибрати рекламу з освітнього додатку «Єдина Школа» набрала необхідну кількість голосів і підлягає розгляду Київською міською радою.

Станом на 27 квітня ініціатива зібрала понад 6 тисяч підписів — мінімальний поріг, необхідний для офіційного розгляду.

Автори петиції звертають увагу на надмірну кількість реклами в застосунку, яка, за їхніми словами, ускладнює доступ до базових функцій — перегляду розкладу, домашніх завдань і оцінок. У тексті наголошується, що користувачі фактично змушені переглядати рекламу, аби отримати необхідну інформацію. У разі, якщо проблему не вирішать, ініціатори пропонують повернутися до паперових щоденників.

Додаток «Єдина Школа» призначений для взаємодії між батьками, учнями та навчальними закладами, а також для моніторингу освітнього процесу.

Раніше користувачі вже висловлювали претензії до роботи сервісу. Зокрема, у вересні в соцмережах з’явилися скарги на нібито платний доступ до електронного щоденника. У відповідь адміністрація заявляла, що базовий функціонал залишається безкоштовним — через браузерну версію або дитячий профіль.

Водночас у грудні 2025 року команда сервісу пояснила появу реклами переходом до моделі самозабезпечення. У «Єдиній школі» зазначили, що це відповідає європейським підходам у сфері цифрових освітніх сервісів і дозволяє підтримувати стабільність платформи без залучення бюджетних коштів.

За даними розробників, реклама у форматі «партнерського контенту» відображається лише в батьківській частині застосунку, не показується дітям і проходить попередню перевірку. Користувачі також можуть обрати режим без рекламних матеріалів.

У сервісі наголошують, що така модель дає змогу забезпечувати безперебійну роботу, розвивати функціонал і залишатися незалежними від державного фінансування.

