  1. В Україні

Щоб перевірити оцінки дитини — дивись рекламу: батьки вимагають змін у «Єдиній школі»

15:53, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Петиція із вимогою прибрати рекламу з додатку набрала необхідні голоси.
Щоб перевірити оцінки дитини — дивись рекламу: батьки вимагають змін у «Єдиній школі»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Петиція із вимогою прибрати рекламу з освітнього додатку «Єдина Школа» набрала необхідну кількість голосів і підлягає розгляду Київською міською радою.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Станом на 27 квітня ініціатива зібрала понад 6 тисяч підписів — мінімальний поріг, необхідний для офіційного розгляду.

Автори петиції звертають увагу на надмірну кількість реклами в застосунку, яка, за їхніми словами, ускладнює доступ до базових функцій — перегляду розкладу, домашніх завдань і оцінок. У тексті наголошується, що користувачі фактично змушені переглядати рекламу, аби отримати необхідну інформацію. У разі, якщо проблему не вирішать, ініціатори пропонують повернутися до паперових щоденників.

Додаток «Єдина Школа» призначений для взаємодії між батьками, учнями та навчальними закладами, а також для моніторингу освітнього процесу.

Раніше користувачі вже висловлювали претензії до роботи сервісу. Зокрема, у вересні в соцмережах з’явилися скарги на нібито платний доступ до електронного щоденника. У відповідь адміністрація заявляла, що базовий функціонал залишається безкоштовним — через браузерну версію або дитячий профіль.

Водночас у грудні 2025 року команда сервісу пояснила появу реклами переходом до моделі самозабезпечення. У «Єдиній школі» зазначили, що це відповідає європейським підходам у сфері цифрових освітніх сервісів і дозволяє підтримувати стабільність платформи без залучення бюджетних коштів.

За даними розробників, реклама у форматі «партнерського контенту» відображається лише в батьківській частині застосунку, не показується дітям і проходить попередню перевірку. Користувачі також можуть обрати режим без рекламних матеріалів.

У сервісі наголошують, що така модель дає змогу забезпечувати безперебійну роботу, розвивати функціонал і залишатися незалежними від державного фінансування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти петиція навчання школа

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]