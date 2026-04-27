Чернобыльскую зону хотят превратить в международный центр ядерных исследований

Планы включают исследование атома в природном состоянии и запуск новых энергетических объектов.

В Чернобыльской зоне отчуждения после завершения военного состояния планируют создать международный научный хаб для изучения атома в природном состоянии. Параллельно рассматривают развитие возобновляемой энергетики и дальнейшее использование загрязненных территорий.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

По его словам, зона отчуждения может стать площадкой для исследования пребывания высвобожденного атома в природной среде, влияния ядерной энергетики на окружающую среду и мониторинга радиационного загрязнения. Собранные данные будут иметь значение для международного научного сообщества.

Отдельным направлением развития является энергетика. Территорию рассматривают как пригодную для производства электроэнергии из возобновляемых источников — в частности, солнечной и ветровой. Уже установлены солнечные электростанции мощностью 2,8 МВт, еще более 2 МВт находятся на этапе переговоров и строительства.

Также государство продвигает паспортизацию загрязненных территорий, которая должна определить их дальнейший статус и возможности использования. В случае признания отдельных участков пригодными для ведения сельского хозяйства это может способствовать привлечению инвестиций, развитию общин и возвращению населения.

