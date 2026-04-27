Чорнобильську зону хочуть перетворити на міжнародний центр ядерних досліджень

Плани включають дослідження атома в природному стані та запуск нових енергетичних об’єктів.

У Чорнобильській зоні відчуження після завершення воєнного стану планують створити міжнародний науковий хаб для вивчення атома в природному стані. Паралельно розглядають розвиток відновлюваної енергетики та подальше використання забруднених територій.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

За його словами, зона відчуження може стати майданчиком для дослідження перебування вивільненого атома в природному середовищі, впливу ядерної енергетики на довкілля та моніторингу радіаційного забруднення. Зібрані дані матимуть значення для міжнародної наукової спільноти.

Окремим напрямком розвитку є енергетика. Територію розглядають як придатну для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел — зокрема, сонячної та вітрової. Уже встановлено сонячні електростанції потужністю 2,8 МВт, ще понад 2 МВт перебувають на етапі перемовин і будівництва.

Також держава просуває паспортизацію забруднених територій, що має визначити їхній подальший статус і можливості використання. У разі визнання окремих ділянок придатними для сільського господарства це може сприяти залученню інвестицій, розвитку громад і поверненню населення.

