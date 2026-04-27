В Киеве на Бессарабке в коммунальную собственность вернули нежилое помещение стоимостью 4 млн гривен

Помещение площадью 67,6 кв. м и стоимостью более 4 млн гривен, расположенное на улице Бассейной в доме, который является памятником культурного наследия, возвращено в коммунальную собственность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в коммунальную собственность вернули нежилые помещения, размещенные в доме-памятнике культурного наследия. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что право частной собственности на нежилое помещение общей площадью почти 124 кв. м по улице Бассейной в Киеве впервые было зарегистрировано за физическим лицом на основании поддельных документов. Тогда же в течение нескольких дней его дважды перепродали.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском о его истребовании, который был удовлетворен судами гражданской юрисдикции в 2020–2021 годах.

«Однако, несмотря на наличие судебного решения об истребовании помещения, его недобросовестная владелица разделила его и передала в уставные капиталы созданных ею обществ, директором и учредителем которых была она же.

В связи с этим Печерская окружная прокуратура города Киева повторно обратилась в Хозяйственный суд с иском об истребовании коммунального имущества уже у частных обществ», — заявили в прокуратуре.

Постановлением Северного апелляционного суда города Киева иск прокуратуры был удовлетворен. Помещение площадью 67,6 кв. м и стоимостью более 4 млн гривен, расположенное на улице Бассейной в доме, который является памятником культурного наследия, истребовано в коммунальную собственность.

Аналогичное дело по другому помещению площадью 56 кв. м находится на рассмотрении суда первой инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.