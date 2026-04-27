У Києві на Бесарабці у комунальну власність повернули нежитлове приміщення вартістю 4 млн гривень

У Києві у комунальну власність повернули нежитлові приміщення, розміщені у будинку-пам’ятці культурної спадщини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що право приватної власності на нежиле приміщення загальною площею майже 124 кв.м по вул. Басейній у місті Києві вперше було зареєстровано за фізичною особою на підставі підроблених документів. Тоді ж впродовж кількох днів його двічі перепродали.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась з позовом про його витребування, який задоволено судами цивільної юрисдикції у 2020-2021 роках.

«Однак, попри наявність судового рішення про витребування приміщення, його недобросовісна власниця поділила та передала до статутних капіталів створених нею товариств, директором та засновником яких була вона ж.

У зв’язку з цим Печерська окружна прокуратура міста Києва повторно звернулась до Господарського суду з позовом про витребування комунального майна вже у приватних товариств», - заявили у прокуратурі.

Постановою Північного апеляційного суду міста Києва позов прокуратури міста задоволено. Приміщення площею 67,6 кв.м та вартістю понад 4 млн гривень, розташоване вул. Басейній у будинку, який є пам’яткою культурної спадщини, витребувано до комунальної власності.

Аналогічна справа щодо іншого приміщення площею 56 кв.м перебуває на розгляді суду першої інстанції.

