У Києві на Бесарабці у комунальну власність повернули нежитлове приміщення вартістю 4 млн гривень

22:36, 27 квітня 2026
Приміщення площею 67,6 кв.м та вартістю понад 4  млн гривень, розташоване вул. Басейній у будинку, який є пам’яткою культурної спадщини, витребувано до комунальної власності.
У Києві у комунальну власність повернули нежитлові приміщення, розміщені у будинку-пам’ятці культурної спадщини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що право приватної власності на нежиле приміщення загальною площею майже 124 кв.м по вул. Басейній у місті Києві вперше було зареєстровано за фізичною особою на підставі підроблених документів. Тоді ж впродовж кількох днів його двічі перепродали.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась з позовом про його витребування, який задоволено судами цивільної юрисдикції у 2020-2021 роках.

«Однак, попри наявність судового рішення про витребування приміщення, його недобросовісна власниця поділила та передала до статутних капіталів створених нею товариств, директором та засновником яких була вона ж. 

У зв’язку з цим Печерська окружна прокуратура міста Києва повторно звернулась до Господарського суду з позовом про витребування комунального майна вже у приватних товариств», - заявили у прокуратурі.

Постановою Північного апеляційного суду міста Києва позов прокуратури міста задоволено. Приміщення площею 67,6 кв.м та вартістю понад 4  млн гривень, розташоване вул. Басейній у будинку, який є пам’яткою культурної спадщини, витребувано до комунальної власності.

Аналогічна справа щодо іншого приміщення площею 56 кв.м перебуває на розгляді суду першої інстанції.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

