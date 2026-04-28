Как зарегистрировать ООО через «Дію»: пошаговая инструкция

09:24, 28 апреля 2026
Процедура бесплатная и не требует посещения госучреждений.
В Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета напомнили, что зарегистрировать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью (ООО) — через приложение «Дія» можно полностью онлайн и всего за 24 часа.

Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), заполнить заявление, при желании выбрать систему налогообложения и подписать документы электронной подписью. Услуга предоставляется бесплатно.

Пошаговая инструкция государственной регистрации ООО:Авторизация: зайдите на портал «Дія» и авторизуйтесь в кабинете гражданина, используя свой КЭП.

Услуга: выберите услугу «Регистрация ООО на основании модельного устава».

Заполнение данных: заполните онлайн-форму, указав необходимые сведения: название компании (полное и сокращенное, на украинском и при желании на иностранном языке), виды деятельности (КВЭД), местонахождение юридического лица, состав учредителей и конечных бенефициарных владельцев, размер уставного капитала, органы управления, руководителя, контактную информацию и другие данные.

Устав: выберите вариант модельного устава (по умолчанию или с индивидуальными настройками).

Налогообложение: выберите систему налогообложения — упрощенную или регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Подписание: подпишите сформированное заявление своим КЭП.

Результат: если все данные указаны корректно (в том числе уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре бенефициаров), ООО регистрируется автоматически.

Уведомление о государственной регистрации поступит в личный кабинет и на электронную почту заявителя. Если ООО регистрируют несколько учредителей, заявление подписывают все, однако процесс также проходит онлайн.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.

Парламенту предлагают принимать новую редакцию Гражданского кодекса исключительно через референдум

ГНЭУ раскритиковало идею принимать новый Гражданский кодекс через референдум из-за несоответствия Конституции.

40 лет до шанса на свободу — это слишком: ЕСПЧ о пожизненных приговорах без реального пересмотра

ЕСПЧ подтвердил, что пожизненное заключение без реального пересмотра, даже с помилованием через 40 лет, нарушает статью 3 Конвенции.

