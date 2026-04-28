Як зареєструвати ТОВ через «Дію»: покрокова інструкція

Процедура безкоштовна та не потребує відвідування держустанов.

У Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради нагадали, що зареєструвати юридичну особу — товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — через застосунок «Дія» можна повністю онлайн і всього за 24 години.

Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), заповнити заяву, за бажанням обрати систему оподаткування та підписати документи електронним підписом. Послуга надається безкоштовно.

Покрокова інструкція державної реєстрації ТОВ:

Авторизація: зайдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь у кабінеті громадянина, використовуючи власний КЕП. Послуга: оберіть послугу «Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту». Заповнення даних: заповніть онлайн-форму, вказавши необхідні дані: назву компанії (повне та скорочене найменування, на українській та іноземній (за бажанням) мові, види діяльності (КВЕД), місцезнаходженя юридичної особи, склад засновників та кінцевих бенефіціарних власників, розмір статутного капіталу, органи управління, керівника, інформацію для зв’язку та інші дані). Статут: оберіть варіант модельного статуту (за замовчуванням або з індивідуальними налаштуваннями). Оподаткування: оберіть систему оподаткування: спрощену систему оподаткування або платником податку на додану вартість. Підписання: підпишіть сформовану заяву своїм КЕПом. Результат: якщо всі дані коректні (вказано унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі бенефіціарів), ТОВ реєструється автоматично.

Повідомлення про державну реєстрацію надходить в особистий кабінет та на електронну пошту заявника. У разі реєстрації ТОВ, де декілька засновників, заяву підписують всі засновки, але процес також відбувається онлайн.

