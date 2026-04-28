  1. В Україні

Як зареєструвати ТОВ через «Дію»: покрокова інструкція

09:24, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процедура безкоштовна та не потребує відвідування держустанов.
Як зареєструвати ТОВ через «Дію»: покрокова інструкція
У Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради нагадали, що зареєструвати юридичну особу — товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — через застосунок «Дія» можна повністю онлайн і всього за 24 години.

Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), заповнити заяву, за бажанням обрати систему оподаткування та підписати документи електронним підписом. Послуга надається безкоштовно.

Покрокова інструкція державної реєстрації ТОВ:

  1. Авторизація: зайдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь у кабінеті громадянина, використовуючи власний КЕП.
  2. Послуга: оберіть послугу «Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту».
  3. Заповнення даних: заповніть онлайн-форму, вказавши необхідні дані: назву компанії (повне та скорочене найменування, на українській та іноземній (за бажанням) мові, види діяльності (КВЕД), місцезнаходженя юридичної особи, склад засновників та кінцевих бенефіціарних власників, розмір статутного капіталу, органи управління, керівника, інформацію для зв’язку та інші дані).
  4. Статут: оберіть варіант модельного статуту (за замовчуванням або з індивідуальними налаштуваннями).
  5. Оподаткування: оберіть систему оподаткування: спрощену систему оподаткування або платником податку на додану вартість.
  6. Підписання: підпишіть сформовану заяву своїм КЕПом.
  7. Результат: якщо всі дані коректні (вказано унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі бенефіціарів), ТОВ реєструється автоматично.

Повідомлення про державну реєстрацію надходить в особистий кабінет та на електронну пошту заявника. У разі реєстрації ТОВ, де декілька засновників, заяву підписують всі засновки, але процес також відбувається онлайн.

Дія

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]