В Украине зарегистрировано более 225 тысяч военных преступлений: более 40 дел рассмотрел Верховный Суд

В суды первой инстанции уже поступило более 3 тысяч уголовных производств по военным преступлениям.

Украина в условиях полномасштабной российской агрессии использует право как один из ключевых инструментов противодействия вооруженной агрессии. Об этом заявил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время международной конференции, посвященной использованию правовых механизмов в войне.

По его словам, опыт показал, что существующие нормы международного права оказались недостаточно эффективными для предотвращения агрессии.

Кравченко подчеркнул, что реакция международного сообщества на события 2014 года — оккупацию Крыма и начало вооруженной агрессии на востоке Украины — не соответствовала масштабу нарушений. В то же время для самой Украины эти события стали беспрецедентным вызовом. В правовом поле появились новые явления и термины, в частности «гибридная война», «антитеррористическая операция», «операция Объединенных сил». Этот период был очень сложным, в том числе и для юристов, поскольку работать в условиях войны, руководствуясь нормами законодательства мирного времени, было достаточно непросто.

В то же время, по словам Председателя ВС, этот период без сомнения дал возможность лучше подготовиться к решению более сложных вопросов в будущем.

Как отметил Кравченко, новый этап развития правоприменения начался после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Это стало серьезным вызовом для правоохранительной и судебной систем, но одновременно актуализировало необходимость не только применения, но и дальнейшего развития международного права в соответствии с современными условиями вооруженных конфликтов.

Уже в первые месяцы полномасштабной войны украинские судьи активно обратились к положениям Женевских конвенций, интегрируя их в национальную судебную практику и анализируя их положения фактически за сто лет. Это стало основой для формирования новых подходов к рассмотрению дел, связанных с войной.

По официальным данным, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано более 225 тыс. военных преступлений. Значительный объем работы судов составляет осуществление судебного контроля на стадии досудебного расследования, поскольку именно на этом этапе формируется доказательная база, определяющая эффективность дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Важным показателем эффективности этой работы является дальнейшее рассмотрение соответствующих дел национальными судами. В суды первой инстанции уже поступило более 3 тыс. уголовных производств по военным преступлениям. Более 2 тыс. из них рассмотрено, более 200 дел пересмотрено в апелляционном порядке, а более 40 дел — Верховным Судом.

Отдельно Председатель ВС отметил, что рассмотрение большинства таких дел является задачей национальной судебной системы.

«Это уже не перспектива, а ежедневная практика, в рамках которой сформирован ряд правовых позиций по сложным и новым вопросам правоприменения», — отметил Станислав Кравченко.

В этом контексте Председатель ВС обратил внимание на ключевые правовые выводы Верховного Суда. В частности, речь шла о позиции Большой Палаты Верховного Суда относительно субъекта преступления, предусмотренного ст. 437 УК Украины, в которой, среди прочего, разграничены субъекты этого преступления и лица, имеющие статус комбатантов. Такой подход согласуется с международно-правовой концепцией «преступления руководства» и подчеркивает, что ответственность за агрессию несут прежде всего лица, осуществляющие политическое или военное руководство государством.

Отдельно отмечена правовая позиция Верховного Суда относительно квалификации действий по ст. 438 УК Украины. Подчеркнуто формирование устойчивой судебной практики по делам о преступлениях против основ национальной безопасности, коррупционных уголовных правонарушениях, а также нарушениях установленного порядка несения военной службы. Также в рамках гражданской юрисдикции Верховный Суд урегулировал вопрос применения судебного иммунитета государства-агрессора в делах о возмещении ущерба.

Кроме того, как отметил Председатель ВС, национальные суды обеспечивают утверждение принципа справедливости в вопросах привлечения представителей государства-агрессора к уголовной ответственности. Так, в порядке in absentia по ч. 3 ст. 110 УК Украины уже осуждены более полусотни депутатов Государственной думы РФ. При этом суды установили отсутствие у них как персонального, так и функционального иммунитета в рамках соответствующих уголовных производств.

«Кроме того, на рассмотрении местного суда находится уголовное производство в отношении судей конституционного суда Российской Федерации, которые способствовали легитимизации оккупации части территории Украины. Рассмотрение этого дела также осуществляется в порядке in absentia. Применение такого порядка рассмотрения в современных условиях является объективно обусловленной процессуальной необходимостью ввиду нахождения значительной части подозреваемых вне юрисдикции Украины. Кроме того, такой подход согласуется с международной практикой осуществления уголовного производства в отсутствие обвиняемого», — отметил Председатель ВС.

Параллельно продолжается адаптация национального законодательства к стандартам международного уголовного права.

Важным шагом стала ратификация Римского статута Международного уголовного суда и внесение соответствующих изменений в уголовное и уголовное процессуальное законодательство с целью приведения национальных норм в соответствие с его положениями. Также важными законодательными новациями являются введение уголовной ответственности за коллаборационную деятельность и совершенствование правового регулирования процедур, связанных с обменом военнопленными.

Отдельно Председатель ВС отметил международные инициативы — создание Реестра убытков, причиненных агрессией РФ, и формирование Специального трибунала по преступлению агрессии. В Реестр уже подано более 130 тысяч заявлений, а количество государств-участников инициативы растет.

По мнению Кравченко, современное «правоборство» заключается не только в фиксации преступлений, но и в системном механизме ответственности через формирование устойчивой судебной практики, развитие международных институтов и утверждение принципа неотвратимости ответственности.

