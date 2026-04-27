Требовали $110 тысяч: НАБУ и САП разоблачили на взятке сотрудников СБУ

На получении неправомерной выгоды разоблачены начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области, его подчиненный и адвокат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили, что разоблачили на взяточничестве сотрудников СБУ и адвоката.

Указывается, что при получении неправомерной выгоды разоблачены начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области, его подчиненный и адвокат.

Следствием установлено, что указанные должностные лица при посредничестве адвоката требовали от владельца предприятия 110 тысяч долларов.

В САП отмечают, что взамен подозреваемые обещали обеспечить заключение соглашения о признании вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 УК Украины (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, а именно поставка в рф оборудования через подставные фирмы в Казахстане).

Лиц разоблачили сразу после получения второй части неправомерной выгоды — 55 тысяч долларов. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.