Требовали $110 тысяч: НАБУ и САП разоблачили на взятке сотрудников СБУ

19:28, 27 апреля 2026
На получении неправомерной выгоды разоблачены начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области, его подчиненный и адвокат.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили, что разоблачили на взяточничестве сотрудников СБУ и адвоката.

Указывается, что при получении неправомерной выгоды разоблачены начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области, его подчиненный и адвокат.

Следствием установлено, что указанные должностные лица при посредничестве адвоката требовали от владельца предприятия 110 тысяч долларов.

В САП отмечают, что взамен подозреваемые обещали обеспечить заключение соглашения о признании вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 УК Украины (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, а именно поставка в рф оборудования через подставные фирмы в Казахстане).

Лиц разоблачили сразу после получения второй части неправомерной выгоды — 55 тысяч долларов. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Авансы, долги и контроль иностранных доходов: налоговая разъяснила, что меняется для бизнеса и ФЛП

Новые разъяснения ГНС формируют практику налогового контроля, которая охватывает как внутренние операции, так и расчеты с нерезидентами.

НАБУ стремится получить исключительные полномочия в расследованиях: следствие без сроков, обыски без понятых и право преследовать главу СБУ

Отказ от судебного надзора и расширение полномочий детективов обосновываются потребностью ускорить расследование, несмотря на потенциальную угрозу праву на защиту.

Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения

В Раде предлагают уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

