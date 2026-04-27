Вимагали $110 тисяч: НАБУ та САП викрили на хабарі працівників СБУ

На одержанні неправомірної вигоди викрили начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, його підлеглого та адвоката.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорбюро повідомили, що викрили на хабарництві викрили працівників Служби безпеки України та адвоката.

Слідством встановлено, що вказані службові особи за посередництва адвоката вимагали від власника підприємства 110 тисяч доларів.

У САП вказують, що підозрювані натомість вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання в рф обладнання через підставні фірми в Казахстані).

Осіб викрито одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди – 55 тисяч доларів. Тривають першочергові слідчі дії.

