  1. В Украине

Кабмин упростил техосмотр грузовиков для международных перевозчиков: что изменилось

08:48, 28 апреля 2026
Новые правила позволяют проходить одну проверку вместо двух, открывают рынок техконтроля для аккредитованных субъектов и приближают украинские стандарты к европейским.
Кабмин упростил техосмотр грузовиков для международных перевозчиков: что изменилось
Кабинет Министров принял решение, направленное на упрощение условий работы международных перевозчиков и устранение дублирования процедур при техническом контроле грузовых автомобилей. Изменения касаются транспорта, осуществляющего перевозки по разрешениям Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).

Новое постановление предусматривает объединение проверок для получения сертификата ЕКМТ с процедурой обязательного технического контроля. Теперь перевозчикам достаточно пройти один техосмотр, который подтверждает соответствие как украинским, так и международным требованиям.

Ожидается, что это решение позволит снизить бюрократическую нагрузку, а также сократить расходы бизнеса на прохождение повторных процедур, которые ранее дублировали друг друга. По оценкам, в предыдущие годы такие процессы требовали значительных финансовых затрат со стороны перевозчиков.

Также меняется подход к выдаче сертификатов: теперь их смогут оформлять все аккредитованные субъекты, проводящие технический контроль. Ранее эту функцию выполняло только одно государственное предприятие. Это открывает рынок соответствующих услуг, создаёт конкурентную среду и может положительно повлиять на стоимость и качество сервиса.

Документ гармонизирует украинскую систему технического контроля с европейскими нормами, в частности внедряет единые подходы к оценке технического состояния транспортных средств и классификацию неисправностей по уровню опасности.

Кроме того, сертификат ЕКМТ будет выдаваться непосредственно по результатам техосмотра, а вся информация будет вноситься в единую государственную базу данных. Это должно повысить прозрачность процедур и снизить риски злоупотреблений.

В более широком контексте решение рассматривается как шаг к выполнению обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и дальнейшему приближению к европейским стандартам в транспортной сфере.

Кабинет Министров Украины

