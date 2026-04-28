Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників: що змінилося

Нові правила дозволяють проходити одну перевірку замість двох, відкривають ринок техконтролю для акредитованих суб’єктів і наближають українські стандарти до європейських.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямоване на спрощення умов роботи міжнародних перевізників і усунення дублювання процедур під час технічного контролю вантажних автомобілів. Зміни стосуються транспорту, який здійснює перевезення за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).

Нова постанова передбачає об’єднання перевірок для отримання сертифіката ЄКМТ із процедурою обов’язкового технічного контролю. Відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам.

Очікується, що це рішення дозволить зменшити бюрократичне навантаження, а також скоротити витрати бізнесу на проходження повторних процедур, які раніше дублювали одна одну. За оцінками, у попередні роки такі процеси вимагали значних фінансових витрат від перевізників.

Також змінюється підхід до видачі сертифікатів: тепер їх зможуть оформлювати всі акредитовані суб’єкти, що проводять технічний контроль. Раніше цю функцію виконувало лише одне державне підприємство. Це відкриває ринок відповідних послуг, створює конкуренцію та може позитивно вплинути на вартість і якість сервісу.

Документ узгоджує українську систему технічного контролю з європейськими нормами, зокрема впроваджує єдині підходи до оцінки технічного стану транспортних засобів і класифікацію несправностей за рівнем небезпеки.

Крім того, сертифікат ЄКМТ видаватиметься безпосередньо за результатами техогляду, а всі дані вноситимуться до єдиної державної бази. Це має підвищити прозорість процедур і зменшити ризики зловживань.

У ширшому контексті рішення розглядається як крок до виконання зобов’язань України у межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та подальшого наближення до європейських стандартів у транспортній сфері.

