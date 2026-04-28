Сообщения в интернете и ведение бизнеса с оккупантами — что считается коллаборационизмом и какое наказание предусмотрено
Координационный центр по оказанию правовой помощи разъяснил, какие действия считаются коллаборационизмом и какое наказание предусмотрено за сотрудничество с государством-агрессором.
Таким образом, коллаборационная деятельность — это сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или незаконными органами власти на временно оккупированных территориях. Ответственность за такие действия установлена статьей 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Публичные призывы или отрицание агрессии
Наказываются, в частности:
- публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины
- призывы поддерживать решения и/или действия государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации
- призывы не признавать распространение государственного суверенитета Украины на ВОТ.
Публичными считаются призывы, распространенные среди неопределенного круга лиц, в частности через Интернет или СМИ
Работа в незаконных органах власти
Нарушением является добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на ТВТ, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.
Пропаганда в сфере образования
Ответственность наступает за:
- пропаганду в учебных заведениях в пользу государства-агрессора
- внедрение стандартов образования государства-агрессора.
Передача ресурсов или ведение бизнеса с оккупационными властями
Наказывается:
- передача материальных ресурсов незаконным вооружённым или военизированным формированиям
- осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, в том числе с оккупационной администрацией.
Участие в незаконных выборах и политических мероприятиях
Ответственность предусмотрена за:
- участие в организации незаконных выборов или референдумов на временно оккупированных территориях
- публичные призывы к их проведению
- организацию политических мероприятий в сотрудничестве с государством-агрессором
- информационную деятельность в поддержку государства-агрессора.
Участие в незаконных вооруженных формированиях
Наказывается:
- добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях
- работа в незаконных судебных или правоохранительных органах
- помощь вооруженным формированиям государства-агрессора в ведении боевых действий против Украины.
Какая предусмотрена ответственность
В зависимости от тяжести правонарушения может применяться:
- штраф
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (10–15 лет)
- исправительные работы до 2 лет
- арест до 6 месяцев
- лишение свободы до 15 лет
- пожизненное лишение свободы
Дополнительно может применяться конфискация имущества.
