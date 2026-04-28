Сообщения в интернете и ведение бизнеса с оккупантами — что считается коллаборационизмом и какое наказание предусмотрено

Публичные заявления и информационная деятельность также могут стать основанием для привлечения к ответственности.

Координационный центр по оказанию правовой помощи разъяснил, какие действия считаются коллаборационизмом и какое наказание предусмотрено за сотрудничество с государством-агрессором.

Таким образом, коллаборационная деятельность — это сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или незаконными органами власти на временно оккупированных территориях. Ответственность за такие действия установлена статьей 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Публичные призывы или отрицание агрессии

Наказываются, в частности:

публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины

призывы поддерживать решения и/или действия государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации

призывы не признавать распространение государственного суверенитета Украины на ВОТ.

Публичными считаются призывы, распространенные среди неопределенного круга лиц, в частности через Интернет или СМИ

Работа в незаконных органах власти

Нарушением является добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на ТВТ, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.

Пропаганда в сфере образования

Ответственность наступает за:

пропаганду в учебных заведениях в пользу государства-агрессора

внедрение стандартов образования государства-агрессора.

Передача ресурсов или ведение бизнеса с оккупационными властями

Наказывается:

передача материальных ресурсов незаконным вооружённым или военизированным формированиям

осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, в том числе с оккупационной администрацией.

Участие в незаконных выборах и политических мероприятиях

Ответственность предусмотрена за:

участие в организации незаконных выборов или референдумов на временно оккупированных территориях

публичные призывы к их проведению

организацию политических мероприятий в сотрудничестве с государством-агрессором

информационную деятельность в поддержку государства-агрессора.

Участие в незаконных вооруженных формированиях

Наказывается:

добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях

работа в незаконных судебных или правоохранительных органах

помощь вооруженным формированиям государства-агрессора в ведении боевых действий против Украины.

Какая предусмотрена ответственность

В зависимости от тяжести правонарушения может применяться:

штраф

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (10–15 лет)

исправительные работы до 2 лет

арест до 6 месяцев

лишение свободы до 15 лет

пожизненное лишение свободы

Дополнительно может применяться конфискация имущества.

