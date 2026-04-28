  1. В Украине

Сообщения в интернете и ведение бизнеса с оккупантами — что считается коллаборационизмом и какое наказание предусмотрено

19:56, 28 апреля 2026
Публичные заявления и информационная деятельность также могут стать основанием для привлечения к ответственности.
Координационный центр по оказанию правовой помощи разъяснил, какие действия считаются коллаборационизмом и какое наказание предусмотрено за сотрудничество с государством-агрессором.

Таким образом, коллаборационная деятельность — это сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или незаконными органами власти на временно оккупированных территориях. Ответственность за такие действия установлена статьей 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Публичные призывы или отрицание агрессии

Наказываются, в частности:

  • публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины
  • призывы поддерживать решения и/или действия государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации
  • призывы не признавать распространение государственного суверенитета Украины на ВОТ.

Публичными считаются призывы, распространенные среди неопределенного круга лиц, в частности через Интернет или СМИ

Работа в незаконных органах власти

Нарушением является добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на ТВТ, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.

Пропаганда в сфере образования

Ответственность наступает за:

  • пропаганду в учебных заведениях в пользу государства-агрессора
  • внедрение стандартов образования государства-агрессора.

Передача ресурсов или ведение бизнеса с оккупационными властями

Наказывается:

  • передача материальных ресурсов незаконным вооружённым или военизированным формированиям
  • осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, в том числе с оккупационной администрацией.

Участие в незаконных выборах и политических мероприятиях

Ответственность предусмотрена за:

  • участие в организации незаконных выборов или референдумов на временно оккупированных территориях
  • публичные призывы к их проведению
  • организацию политических мероприятий в сотрудничестве с государством-агрессором
  • информационную деятельность в поддержку государства-агрессора.

Участие в незаконных вооруженных формированиях

Наказывается:

  • добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях
  • работа в незаконных судебных или правоохранительных органах
  • помощь вооруженным формированиям государства-агрессора в ведении боевых действий против Украины.

Какая предусмотрена ответственность

В зависимости от тяжести правонарушения может применяться:

  • штраф
  • лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (10–15 лет)
  • исправительные работы до 2 лет
  • арест до 6 месяцев
  • лишение свободы до 15 лет
  • пожизненное лишение свободы

Дополнительно может применяться конфискация имущества.

