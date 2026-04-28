Дописи в інтернеті та ведення бізнесу з окупантами – що вважається колабораціонізм та яке покарання
Координаційний центр з надання правничої допомоги роз’яснив, які дії вважаються колабораціонізмом та яке покарання передбачене за співпрацю з державою-агресором.
Таким чином, колабораційна діяльність — це співпраця з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або незаконними органами влади на тимчасово окупованих територіях. Відповідальність за такі дії встановлена статтею 111-1 Кримінального кодексу України.
Публічні заклики або заперечення агресії
Карається, зокрема:
- публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України
- заклики підтримувати рішення та/або дії держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації
- заклики не визнавати поширення державного суверенітету України на ТОТ.
Публічними вважаються заклики, поширені серед невизначеного кола осіб, зокрема через Інтернет або медіа
Робота в незаконних органах влади
Порушенням є добровільне зайняття посад в незаконних органах влади на ТОТ, в тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.
Пропаганда в освіті
Відповідальність настає за:
- пропаганду в закладах освіти на користь держави-агресора
- впровадження стандартів освіти держави-агресора.
Передача ресурсів або ведення бізнесу з окупаційною владою
Карається:
- передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням
- ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі з окупаційною адміністрацією.
Участь у незаконних виборах та політичних заходах
Відповідальність передбачена за:
- участь в організації незаконних виборів або референдумів на тимчасово окупованих територіях
- публічні заклики до їх проведення
- організацію політичних заходів у співпраці з державою-агресором
- інформаційну діяльність на підтримку держави-агресора.
Участь у незаконних збройних формуваннях
Карається:
- добровільна участь у незаконних збройних формуваннях
- робота у незаконних судових або правоохоронних органах
- допомога збройним формуванням держави-агресора у веденні бойових дій проти України.
Яка передбачена відповідальність
Залежно від тяжкості правопорушення може застосовуватися:
- штраф
- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (10–15 років)
- виправні роботи до 2 років
- арешт до 6 місяців
- позбавлення волі до 15 років
- довічне позбавлення волі
Додатково може застосовуватися конфіскація майна.
