Дописи в інтернеті та ведення бізнесу з окупантами – що вважається колабораціонізм та яке покарання

Публічні заяви та інформаційна діяльність також можуть стати підставою для відповідальності.

Координаційний центр з надання правничої допомоги роз’яснив, які дії вважаються колабораціонізмом та яке покарання передбачене за співпрацю з державою-агресором.

Таким чином, колабораційна діяльність — це співпраця з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або незаконними органами влади на тимчасово окупованих територіях. Відповідальність за такі дії встановлена статтею 111-1 Кримінального кодексу України.

Публічні заклики або заперечення агресії

Карається, зокрема:

публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України

заклики підтримувати рішення та/або дії держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації

заклики не визнавати поширення державного суверенітету України на ТОТ.

Публічними вважаються заклики, поширені серед невизначеного кола осіб, зокрема через Інтернет або медіа

Робота в незаконних органах влади

Порушенням є добровільне зайняття посад в незаконних органах влади на ТОТ, в тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Пропаганда в освіті

Відповідальність настає за:

пропаганду в закладах освіти на користь держави-агресора

впровадження стандартів освіти держави-агресора.

Передача ресурсів або ведення бізнесу з окупаційною владою

Карається:

передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням

ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі з окупаційною адміністрацією.

Участь у незаконних виборах та політичних заходах

Відповідальність передбачена за:

участь в організації незаконних виборів або референдумів на тимчасово окупованих територіях

публічні заклики до їх проведення

організацію політичних заходів у співпраці з державою-агресором

інформаційну діяльність на підтримку держави-агресора.

Участь у незаконних збройних формуваннях

Карається:

добровільна участь у незаконних збройних формуваннях

робота у незаконних судових або правоохоронних органах

допомога збройним формуванням держави-агресора у веденні бойових дій проти України.

Яка передбачена відповідальність

Залежно від тяжкості правопорушення може застосовуватися:

штраф

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (10–15 років)

виправні роботи до 2 років

арешт до 6 місяців

позбавлення волі до 15 років

довічне позбавлення волі

Додатково може застосовуватися конфіскація майна.

