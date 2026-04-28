Дописи в інтернеті та ведення бізнесу з окупантами – що вважається колабораціонізм та яке покарання

19:56, 28 квітня 2026
Публічні заяви та інформаційна діяльність також можуть стати підставою для відповідальності.
Дописи в інтернеті та ведення бізнесу з окупантами – що вважається колабораціонізм та яке покарання
Координаційний центр з надання правничої допомоги роз’яснив, які дії вважаються колабораціонізмом та яке покарання передбачене за співпрацю з державою-агресором.

Таким чином, колабораційна діяльність — це співпраця з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або незаконними органами влади на тимчасово окупованих територіях. Відповідальність за такі дії встановлена статтею 111-1 Кримінального кодексу України.

Публічні заклики або заперечення агресії

Карається, зокрема:

  • публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України
  • заклики підтримувати рішення та/або дії держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації
  • заклики не визнавати поширення державного суверенітету України на ТОТ.

Публічними вважаються заклики, поширені серед невизначеного кола осіб, зокрема через Інтернет або медіа

Робота в незаконних органах влади

Порушенням є добровільне зайняття посад в незаконних органах влади на ТОТ, в тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Пропаганда в освіті

Відповідальність настає за:

  • пропаганду в закладах освіти на користь держави-агресора
  • впровадження стандартів освіти держави-агресора.

Передача ресурсів або ведення бізнесу з окупаційною владою

Карається:

  • передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням
  • ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі з окупаційною адміністрацією.

Участь у незаконних виборах та політичних заходах

Відповідальність передбачена за:

  • участь в організації незаконних виборів або референдумів на тимчасово окупованих територіях
  • публічні заклики до їх проведення
  • організацію політичних заходів у співпраці з державою-агресором
  • інформаційну діяльність на підтримку держави-агресора.

Участь у незаконних збройних формуваннях

Карається:

  • добровільна участь у незаконних збройних формуваннях
  • робота у незаконних судових або правоохоронних органах
  • допомога збройним формуванням держави-агресора у веденні бойових дій проти України.

Яка передбачена відповідальність

Залежно від тяжкості правопорушення може застосовуватися:

  • штраф
  • позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (10–15 років)
  • виправні роботи до 2 років
  • арешт до 6 місяців
  • позбавлення волі до 15 років
  • довічне позбавлення волі

Додатково може застосовуватися конфіскація майна.

