В Украине разблокируют строительство вблизи аэродромов – Кабмин обновил правила застройки

Правительство упростило правила в сфере строительства: вводятся рамочные соглашения, обновляется ценообразование и регулируется застройка вблизи аэродромов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжает дерегуляцию в сфере строительства. На последнем заседании Кабмин принял ряд решений, направленных на упрощение регулирования и ускорение восстановления.

Рамочные соглашения для закупок

В строительных проектах, реализуемых за счет государственных средств, вводится механизм рамочных соглашений. Это позволит формировать перечень подрядчиков, способных выполнять работы для конкретных объектов, и быстро выбирать исполнителя. Ожидается, что это существенно сократит сроки процедур и ускорит запуск восстановления.

Обновление подходов к ценообразованию

Правительство обновляет подходы к формированию смет, чтобы они соответствовали реальным рыночным условиям и учитывали фактические расходы, в частности уровень оплаты труда. Также предусмотрено создание базы данных цен на строительные материалы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. По замыслу, это должно уменьшить теневые практики и сделать рынок более прозрачным.

Строительство вблизи аэродромов

Урегулирован вопрос застройки на приаэродромных территориях, который обострился во время войны из-за отсутствия действующих сертификатов у части аэродромов. Вводится механизм учета таких ограничений и обновляется порядок взаимодействия между органами градостроительства, авиации и обороны. Это позволит разблокировать строительство вблизи аэродромов без снижения требований безопасности.

Дальнейшая реформа градостроительства

Отмечается, что эти решения являются частью комплексной реформы градостроительства. Ранее правительство приняло изменения, касающиеся разрешительных процедур и обжалования. В частности, заказчики строительства получили возможность выбирать, где получать административные услуги — в местном органе или в ДИАМ.

Также введен механизм обжалования в ДИАМ отказов в выдаче градостроительных условий: в случае необоснованного отказа проект не блокируется и может двигаться дальше. Министерство развития общин и территорий совместно с Министерством юстиции работают над законопроектом, который установит четкие сроки для обжалования строительных решений.

По словам премьер-министра, дерегуляция будет продолжаться и в других сферах, а задача государства — облегчать условия для бизнеса и создавать предпосылки для быстрого восстановления страны.

