  В Украине

В Украине разблокируют строительство вблизи аэродромов – Кабмин обновил правила застройки

13:36, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство упростило правила в сфере строительства: вводятся рамочные соглашения, обновляется ценообразование и регулируется застройка вблизи аэродромов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжает дерегуляцию в сфере строительства. На последнем заседании Кабмин принял ряд решений, направленных на упрощение регулирования и ускорение восстановления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Рамочные соглашения для закупок

В строительных проектах, реализуемых за счет государственных средств, вводится механизм рамочных соглашений. Это позволит формировать перечень подрядчиков, способных выполнять работы для конкретных объектов, и быстро выбирать исполнителя. Ожидается, что это существенно сократит сроки процедур и ускорит запуск восстановления.

Обновление подходов к ценообразованию

Правительство обновляет подходы к формированию смет, чтобы они соответствовали реальным рыночным условиям и учитывали фактические расходы, в частности уровень оплаты труда. Также предусмотрено создание базы данных цен на строительные материалы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. По замыслу, это должно уменьшить теневые практики и сделать рынок более прозрачным.

Строительство вблизи аэродромов

Урегулирован вопрос застройки на приаэродромных территориях, который обострился во время войны из-за отсутствия действующих сертификатов у части аэродромов. Вводится механизм учета таких ограничений и обновляется порядок взаимодействия между органами градостроительства, авиации и обороны. Это позволит разблокировать строительство вблизи аэродромов без снижения требований безопасности.

Дальнейшая реформа градостроительства

Отмечается, что эти решения являются частью комплексной реформы градостроительства. Ранее правительство приняло изменения, касающиеся разрешительных процедур и обжалования. В частности, заказчики строительства получили возможность выбирать, где получать административные услуги — в местном органе или в ДИАМ.

Также введен механизм обжалования в ДИАМ отказов в выдаче градостроительных условий: в случае необоснованного отказа проект не блокируется и может двигаться дальше. Министерство развития общин и территорий совместно с Министерством юстиции работают над законопроектом, который установит четкие сроки для обжалования строительных решений.

По словам премьер-министра, дерегуляция будет продолжаться и в других сферах, а задача государства — облегчать условия для бизнеса и создавать предпосылки для быстрого восстановления страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]