В Україні розблокують будівництво біля аеродромів – Кабмін оновив правила для забудови

Уряд спростив правила у будівництві: запроваджують рамкові угоди, оновлюють ціноутворення і врегульовують забудову біля аеродромів.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжує дерегуляцію у сфері будівництва. На останньому засіданні Кабмін ухвалив низку рішень, спрямованих на спрощення регулювання та пришвидшення відбудови.

Рамкові угоди для закупівель

У будівельних проєктах, які реалізуються за публічні кошти, запроваджується механізм рамкових угод. Це дозволить формувати перелік підрядників, здатних виконувати роботи для конкретних об’єктів, і швидко обирати виконавця. Очікується, що це суттєво скоротить строки процедур і пришвидшить запуск відбудови.

Оновлення підходів до ціноутворення

Уряд оновлює підходи до формування кошторисів, щоб вони відповідали реальним ринковим умовам і враховували фактичні витрати, зокрема рівень оплати праці. Також передбачено створення бази даних цін на будівельні матеріали в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. За задумом, це має зменшити тіньові практики і зробити ринок прозорішим.

Будівництво поблизу аеродромів

Урегульовано питання забудови на приаеродромних територіях, яке загострилося під час війни через відсутність чинних сертифікатів у частини аеродромів. Запроваджується механізм врахування таких обмежень і оновлюється порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони. Це дозволить розблокувати будівництво поблизу аеродромів без зниження вимог безпеки.

Подальша реформа містобудування

Зазначається, що ці рішення є частиною комплексної реформи містобудування. Раніше уряд ухвалив зміни щодо дозвільних процедур та оскарження. Зокрема, замовники будівництва отримали можливість обирати, де отримувати адміністративні послуги — у місцевому органі або в ДІАМ.

Також запроваджено механізм оскарження до ДІАМ відмов у містобудівних умовах: у разі необґрунтованої відмови проєкт не блокується і може рухатися далі. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Міністерством юстиції працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень.

За словами прем’єр-міністра, дерегуляція триватиме й в інших сферах, а завдання держави — полегшувати умови для бізнесу та створювати передумови для швидкої відбудови країни.

