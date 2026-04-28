Учащиеся 10-12 классов смогут выбирать предметы, необходимые для поступления в вуз — это предусмотрено реформой старшей школы

Учащиеся смогут более углубленно изучать выбранные предметы, однако система образования сталкивается с нехваткой ресурсов и координации.

Изменения в старшей профильной школе являются завершающим этапом реформы «Новая украинская школа», которая стартовала в 2017 году. Задача парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций — контролировать ее качественное внедрение и сосредоточиться на решении ключевых проблем. Об этом заявил заместитель председателя комитета, народный депутат Сергей Колебошин.

Переход к профильному обучению

По словам депутата, обновление старшей школы является логичным шагом для системы образования. Речь идет об отходе от модели, когда все старшеклассники учатся по одинаковой программе.

Учащиеся 10–12 классов должны получить больше возможностей для выбора предметов, их более глубокого изучения и лучшей подготовки к поступлению. Вместо этого сейчас обучение в 11 классе часто сводится к подготовке к НМТ только по отдельным дисциплинам, а остальные уроки фактически игнорируются.

Проблемы готовности общин и школ

Одним из ключевых вызовов депутат назвал готовность сети учебных заведений к внедрению финального этапа реформы.

По его словам, часть общин не включилась в процесс из-за сложности и непопулярности изменений. Также он обратил внимание на недостаточное администрирование со стороны Министерства образования и науки, в частности отсутствие четких приоритетов в отношении инфраструктуры и прозрачных механизмов распределения школьных автобусов.

В то же время отдельные общины уже создали эффективные образовательные сети, наладили взаимодействие с родителями и учителями и демонстрируют лучшие результаты выпускников.

Вопросы поступления, учебников и кадров

Среди других проблемных аспектов — необходимость обеспечить прозрачный и одинаковый для всех переход в 10 класс после 9-го, повысить качество учебников и учебных программ, а также решить вопрос кадрового обеспечения.

Отдельно депутат подчеркнул недостаточный уровень коммуникации по поводу реформы, что влияет на ее восприятие в обществе.

Позиция комитета

В профильном комитете считают, что реформу не следует останавливать. Ее нужно довести до качественного и ответственного результата, чтобы обеспечить более сильную школу и лучшие возможности для учеников в будущем.

