  1. В Україні

Учні 10-12 класів зможуть обирати предмети, необхідні для вступу – що передбачає реформа старшої школи

18:26, 28 квітня 2026
Учні зможуть глибше вивчати обрані предмети, але система освіти стикається з нестачею ресурсів і координації.
Зміни в старшій профільній школі є завершальним етапом реформи «Нова українська школа», яка стартувала у 2017 році. Завдання парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій — контролювати її якісне впровадження та зосередитися на вирішенні ключових проблем. Про це заявив заступник голови комітету, народний депутат Сергій Колебошин.

Перехід до профільного навчання

За словами депутата, оновлення старшої школи є логічним кроком для системи освіти. Йдеться про відхід від моделі, коли всі старшокласники навчаються за однаковою програмою.

Учні 10-12 класів мають отримати більше можливостей для вибору предметів, глибшого їх вивчення та кращої підготовки до вступу. Натомість нині навчання в 11 класі часто зводиться до підготовки до НМТ лише з окремих дисциплін, а інші уроки фактично ігноруються.

Проблеми готовності громад і шкіл

Одним із ключових викликів депутат назвав готовність мережі закладів освіти до впровадження фінального етапу реформи.

За його словами, частина громад не включилася в процес через складність і непопулярність змін. Також він звернув увагу на недостатнє адміністрування з боку Міністерства освіти і науки, зокрема відсутність чітких пріоритетів щодо інфраструктури та прозорих механізмів розподілу шкільних автобусів.

Водночас окремі громади вже створили ефективні освітні мережі, налагодили взаємодію з батьками та вчителями і демонструють кращі результати випускників.

Питання вступу, підручників і кадрів

Серед інших проблемних аспектів — необхідність забезпечити прозорий і однаковий для всіх вступ до 10 класу після 9-го, підвищити якість підручників і навчальних програм, а також вирішити питання кадрового забезпечення.

Окремо депутат наголосив на недостатньому рівні комунікації щодо реформи, що впливає на її сприйняття в суспільстві.

Позиція комітету

У профільному комітеті вважають, що реформу не слід зупиняти. Її потрібно довести до якісного і відповідального результату, щоб забезпечити сильнішу школу та кращі можливості для учнів у майбутньому.

діти навчання школа освіта

