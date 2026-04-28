Сколько поступающих будут сдавать НМТ-2026: обязательные предметы и график проведения

На участие в НМТ-2026 зарегистрировались почти 369 тысяч человек, что на 13,7% больше, чем в предыдущие годы, при этом большинство участников будут сдавать тест в Украине, а количество поступающих за границей уменьшилось.

В течение основного периода регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ), который длился с 5 марта по 2 апреля, сервисом воспользовались примерно 368 774 человека. Из них 355 371 участник уже получил подтверждение успешной регистрации и возможность сформировать соответствующий сертификат.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, большинство зарегистрированных составляют выпускники текущего года — 252 034 человека. Вместе с тем в тестировании примут участие и 103 337 выпускников прошлых лет.

Для сравнения, в 2025 году в основной период регистрации на НМТ подали заявки 312 490 человек, а в 2024 году — 312 508. Таким образом, в этом году количество зарегистрированных выросло примерно на 13,7% по сравнению с двумя предыдущими годами.

В 2026 году тестирование будет проходить в специально организованных временных экзаменационных центрах. В Украине НМТ будут сдавать 336 827 участников, тогда как за рубежом — 18 544 абитуриента.

Как и ранее, часть абитуриентов выбирает сдачу теста за пределами страны, однако по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось. В 2025 году около 20 тысяч человек планировали сдавать НМТ за границей.

Участники НМТ-2026 будут выполнять задания по трём обязательным предметам: украинскому языку, математике и истории Украины, а также по одному предмету на выбор из предложенного перечня.

Наибольшей популярностью среди предметов по выбору пользуется иностранный язык. В частности, английский выбрали 112 064 участника, немецкий — 3 964, французский — 336, испанский — 217. Далее по популярности идёт география (110 801 человек), затем биология (75 141) и украинская литература (38 611).

Наименьшее количество абитуриентов зарегистрировались на физику и химию — 11 222 и 3 015 человек соответственно.

Для участников, которые обучались на языках коренных народов или национальных меньшинств, предусмотрен перевод заданий по ряду предметов, в частности математике, истории Украины, биологии, географии, физике и химии. Этой возможностью воспользовались 518 человек: для большинства из них (497) задания будут переведены на венгерский язык, для 18 — на румынский, для 3 — на польский.

«После успешного завершения основного этапа регистрации участникам следует ожидать приглашения, которые будут размещены в персональных кабинетах не позднее чем за десять календарных дней до начала основных сессий НМТ. Именно в приглашении будут указаны точная дата, время и место проведения экзамена. Из соображений безопасности мы не публикуем информацию о местах проведения тестирования на территории Украины ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях. По этой же причине в этом году не опубликован график тестирований. Рекомендуем участникам также не распространять эту информацию», — говорится в сообщении УЦОКО.

Основная сессия национального мультипредметного теста началась 20 мая и продлится до 25 июня. Результаты участники смогут получить не позднее 3 июля.

Регистрация для участия в дополнительных сессиях НМТ-2026 будет проходить с 11 по 16 мая. До 21 мая участники смогут внести исправления и повторно отправить свои регистрационные данные на проверку в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Проведение дополнительной сессии запланировано на период с 17 по 24 июля, а результаты по её итогам будут доступны до 29 июля.

