Скільки вступників складатимуть НМТ-2026: обов’язкові предмети та графік проведення

На участь у НМТ-2026 зареєструвалися майже 369 тисяч осіб, що на 13,7% більше, ніж у попередні роки, при цьому більшість учасників складатимуть тест в Україні, а кількість вступників за кордоном зменшилася.

Упродовж основного періоду реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), який тривав із 5 березня до 2 квітня, сервісом скористалися приблизно 368 774 особи. Із них 355 371 учасник уже отримав підтвердження успішної реєстрації та можливість сформувати відповідний сертифікат.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, переважну частину зареєстрованих становлять випускники поточного року — 252 034 особи. Водночас до тестування долучаться й 103 337 випускників попередніх років.

Для порівняння, у 2025 році в основний період реєстрації на НМТ подали заявки 312 490 осіб, а у 2024 році — 312 508. Таким чином, цьогоріч кількість зареєстрованих зросла приблизно на 13,7% порівняно з двома попередніми роками.

У 2026 році тестування відбуватиметься у спеціально організованих тимчасових екзаменаційних центрах. В Україні НМТ складатимуть 336 827 учасників, тоді як за кордоном — 18 544 вступники.

Як і раніше, частина абітурієнтів обирає складання тесту за межами країни, однак у порівнянні з минулим роком їх кількість зменшилася. У 2025 році близько 20 тисяч осіб планували проходити НМТ за кордоном.

Учасники НМТ-2026 виконуватимуть завдання з трьох обов’язкових дисциплін: української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір із запропонованого переліку.

Найбільшу популярність серед предметів за вибором має іноземна мова. Зокрема, англійську обрали 112 064 учасники, німецьку — 3 964, французьку — 336, іспанську — 217. Далі за популярністю йде географія (110 801 особа), потім біологія (75 141) та українська література (38 611).

Найменше вступників зареєструвалися на фізику та хімію — 11 222 і 3 015 осіб відповідно.

Для учасників, які здобували освіту мовами корінних народів або національних меншин, передбачено переклад завдань із низки предметів, зокрема математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії. Цією можливістю скористалися 518 осіб: для більшості з них (497) завдання перекладуть угорською мовою, для 18 — румунською, а для 3 — польською.

"Коли основний етап реєстрації успішно завершено, учасникам варто очікувати на запрошення, які будуть розміщені в персональних кабінетах не пізніше ніж за десять календарних днів до початку основних сесій НМТ. Саме в запрошенні буде зазначено точну дату, час та місце проведення іспиту. З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де відбудуться тестування на території України, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднений графік тестувань. Радимо учасникам і учасницям НМТ також не поширювати цієї інформації", – йдеться в повідомленн УЦОЯО.

Основна сесія національного мультипредметного тесту розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня. Результати учасники зможуть отримати не пізніше 3 липня.

Реєстрація для участі в додаткових сесіях НМТ-2026 проходитиме з 11 по 16 травня. До 21 травня учасники матимуть можливість внести виправлення та повторно подати свої реєстраційні дані на перевірку до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Проведення додаткової сесії заплановано на період із 17 до 24 липня, а результати за її підсумками будуть доступні до 29 липня.

