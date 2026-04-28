Ошибка в фундаменте: почему незаконная проверка «множит на ноль» претензии налоговиков

Обзор позиций ВС в ситуациях, когда налогоплательщик обжалует НУР и ссылается на нарушение контролирующим органом требований законодательства о проведении проверки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Может ли налоговая проверка, проведенная с нарушением процедуры, стать основой для реальных штрафов? Верховный Суд дает четкий ответ: если «фундамент» (основания для проверки) заложен криво, то и все «здание» (налоговые уведомления-решения) должно быть разрушено.

Процедура как предохранитель произвола

Долгое время велись споры: можно ли отменить штрафы только потому, что налоговики пришли «не по правилам»? Сегодня судебная практика уверенно стоит на стороне налогоплательщика. Ключевой принцип прост: контролирующий орган — это субъект властных полномочий. Он обязан действовать строго в рамках закона, а не по собственному усмотрению.

В постановлении от 22 сентября 2020 года (дело №520/8836/18) ВС подчеркнул: проверка — это способ реализации властных управленческих функций контролирующим органом. Если законных оснований для ее назначения не было, такая проверка признается незаконной. Она не порождает никаких правовых последствий.

Акт проверки: доказательство или макулатура?

Главный юридический нюанс заключается в допустимости доказательств. Согласно КАС (ч. 2 ст. 74) доказательство, полученное с нарушением закона, не может быть использовано в суде.

Логика судей железная:

нет законных оснований для проверки — проверка незаконна;

незаконная проверка — акт, составленный по ее результатам, является недопустимым доказательством;

недопустимое доказательство — принятое на его основе налоговое уведомление-решение (НУР) подлежит отмене.

Приоритет рассмотрения: сначала форма, затем суть

Если бизнес обжалует НУР, заявляя одновременно и о процедурных нарушениях, и об отсутствии самих налоговых нарушений, у суда есть четкий алгоритм. Важно: суды должны в первую очередь давать оценку именно процедурным основаниям иска. Только если суд признает, что процедура была соблюдена (или нарушения были некритичными), он переходит к анализу сути — действительно ли было нарушено налоговое законодательство. Эта позиция подтверждена рядом решений:

постановление от 21 февраля 2020 г. (дело №826/17123/18);

постановление от 09 июня 2021 г. (дело №640/14494/19);

свежий прецедент: постановление от 15 апреля 2026 г. (дело №420/21560/24).

Не каждая ошибка фатальна

Впрочем, налогоплательщикам не стоит рассчитывать на отмену НУР из-за мелкой опечатки в документах. Верховный Суд отмечает (постановление от 08 сентября 2021 г. по делу №816/228/17), что основанием для отмены решений являются не любые огрехи налоговиков. Нарушение должно быть существенным. То есть таким, которое:

повлияло на правильность выводов проверки;

или объективно могло исказить результаты контроля.

Вывод для бизнеса

Защита прав начинается не с момента подсчета налогов налоговиками, а с момента, когда инспектор переступает порог вашего предприятия или присылает приказ о проверке. Если основания для визита сомнительны — это ваш главный козырь в суде, который способен нивелировать любые дальнейшие претензии налоговой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.