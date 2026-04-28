Ошибка в фундаменте: почему незаконная проверка «множит на ноль» претензии налоговиков
Может ли налоговая проверка, проведенная с нарушением процедуры, стать основой для реальных штрафов? Верховный Суд дает четкий ответ: если «фундамент» (основания для проверки) заложен криво, то и все «здание» (налоговые уведомления-решения) должно быть разрушено.
Процедура как предохранитель произвола
Долгое время велись споры: можно ли отменить штрафы только потому, что налоговики пришли «не по правилам»? Сегодня судебная практика уверенно стоит на стороне налогоплательщика. Ключевой принцип прост: контролирующий орган — это субъект властных полномочий. Он обязан действовать строго в рамках закона, а не по собственному усмотрению.
В постановлении от 22 сентября 2020 года (дело №520/8836/18) ВС подчеркнул: проверка — это способ реализации властных управленческих функций контролирующим органом. Если законных оснований для ее назначения не было, такая проверка признается незаконной. Она не порождает никаких правовых последствий.
Акт проверки: доказательство или макулатура?
Главный юридический нюанс заключается в допустимости доказательств. Согласно КАС (ч. 2 ст. 74) доказательство, полученное с нарушением закона, не может быть использовано в суде.
Логика судей железная:
- нет законных оснований для проверки — проверка незаконна;
- незаконная проверка — акт, составленный по ее результатам, является недопустимым доказательством;
- недопустимое доказательство — принятое на его основе налоговое уведомление-решение (НУР) подлежит отмене.
Приоритет рассмотрения: сначала форма, затем суть
Если бизнес обжалует НУР, заявляя одновременно и о процедурных нарушениях, и об отсутствии самих налоговых нарушений, у суда есть четкий алгоритм. Важно: суды должны в первую очередь давать оценку именно процедурным основаниям иска. Только если суд признает, что процедура была соблюдена (или нарушения были некритичными), он переходит к анализу сути — действительно ли было нарушено налоговое законодательство. Эта позиция подтверждена рядом решений:
- постановление от 21 февраля 2020 г. (дело №826/17123/18);
- постановление от 09 июня 2021 г. (дело №640/14494/19);
- свежий прецедент: постановление от 15 апреля 2026 г. (дело №420/21560/24).
Не каждая ошибка фатальна
Впрочем, налогоплательщикам не стоит рассчитывать на отмену НУР из-за мелкой опечатки в документах. Верховный Суд отмечает (постановление от 08 сентября 2021 г. по делу №816/228/17), что основанием для отмены решений являются не любые огрехи налоговиков. Нарушение должно быть существенным. То есть таким, которое:
- повлияло на правильность выводов проверки;
- или объективно могло исказить результаты контроля.
Вывод для бизнеса
Защита прав начинается не с момента подсчета налогов налоговиками, а с момента, когда инспектор переступает порог вашего предприятия или присылает приказ о проверке. Если основания для визита сомнительны — это ваш главный козырь в суде, который способен нивелировать любые дальнейшие претензии налоговой.
