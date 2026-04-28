При перевозке товар уничтожен: ГНС допускает начисление НДС, но при условии

ГНС рассмотрела НДС-последствия уничтожения бензина во время его перевозки и вероятного возмещения убытков виновным лицом.

Представьте ситуацию: Общество осуществляло поставку товара (бензина) покупателю. Товар был передан перевозчику с целью его доставки покупателю. Во время перевозки товар был потерян (уничтожен) в результате ДТП. На момент потери товара право собственности на него принадлежало Обществу. Существует вероятность возмещения убытков (стоимости потерянного товара) виновным лицом. Какие НДС-последствия ждут Общество?

Отвечая на этот вопрос, ГНС пришла к таким выводам (ИНК от 02 апреля 2026 года №1929/ІПК/99-00-21-03-02).

Когда возникают налоговые обязательства?

Налоговики напомнили базовое правило: при осуществлении операций по поставке товаров, оплата за которые не состоялась и поставщик не определяет налоговые обязательства по кассовому методу, датой возникновения налоговых обязательств по НДС считается дата отгрузки таких товаров. Следовательно, моментом «икс» для НДС, с точки зрения ГНС, является именно начало передачи товара — либо непосредственно покупателю, либо перевозчику для доставки. Это означает, что как только бензин покинул территорию склада, вы обязаны:

составить налоговую накладную на дату начала отгрузки;

зарегистрировать ее в ЕРНН в установленные сроки.

Согласно ст. 201 НКУ налоговая накладная составляется на каждую полную или частичную поставку товаров/услуг, а также на сумму средств, поступивших на текущий счет как предварительная оплата (аванс).

Таким образом, даже если топливо сгорело в дороге, налоговые обязательства по операции поставки уже считаются возникшими.

Компенсация от виновника: доход или объект налогообложения?

Больше всего дискуссий вызывает вопрос возмещения убытков от виновного лица. Нужно ли начислять НДС на эти деньги? Здесь ГНС предлагает разделять понятия в зависимости от их юридической природы:

Вариант А: Штрафные санкции и убытки. В соответствии с п. 188.1 ст. 188 НКУ суммы неустойки, штрафов, пени и возмещения ущерба, полученные из-за ненадлежащего исполнения договоров, не включаются в базу налогообложения НДС.

Вариант Б: Компенсация стоимости. Если средства от третьего лица по своей сути являются прямой компенсацией стоимости потерянного товара, они должны подпадать под налогообложение.

Тем не менее, есть важный нюанс! В ситуации с ДТП, описанной выше, ГНС считает получение средств от виновника «вторым событием» по уже начатой операции поставки. Поскольку налоговые обязательства уже были начислены в момент отгрузки, повторно платить НДС с полученного возмещения не нужно.

Нужно ли «компенсировать» налоговый кредит?

Часто бухгалтеры опасаются требований п. 198.5 ст. 198 НКУ, который обязывает начислять налоговые обязательства, если товар не был использован в налогооблагаемых операциях (например, был списан как потерянный).

Здесь позиция контролеров является лояльной и справедливой: поскольку товар был отгружен и по нему уже начислен «выходной» НДС (возникло обязательство по поставке), считается, что товар использован в налогооблагаемой. Следовательно, дополнительно начислять компенсационные обязательства по пункту 198.5 НКУ не нужно.

Резюме

Если ваш товар уничтожен во время транспортировки:

НДС начисляется по дате отгрузки перевозчику;

налоговый кредит сохраняется без необходимости «самосворачивания» по п. 198.5 НКУ.

Возмещение убытков от виновного лица не создает новых налоговых последствий, поскольку оно лишь покрывает стоимость товара, с которой НДС уже зафиксирован.

