Під час перевезення товар знищено: ДПС допускає нарахування ПДВ, але за умови

ДПС розглянула ПДВ-наслідки знищення бензину під час його перевезення та ймовірного відшкодування збитків винною особою.

Уявіть ситуацію: Товариство здійснювало постачання товару (бензину) покупцю. Товар було передано перевізнику з метою його доставки до покупця. Під час перевезення товар було втрачено (знищено) внаслідок ДТП. На момент втрати товару право власності на нього належало Товариству. Існує ймовірність відшкодування збитків (вартості втраченого товару) винною особою. Які ПДВ-наслідки чекають Товариство?

Відповідаючи на це запитання, ДПС дійшла таких висновків (ІПК від 02 квітня 2026 року №1929/ІПК/99-00-21-03-02).

Коли виникають податкові зобов’язання?

Податківці нагадали базове правило: при здійсненні операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася і постачальник не визначає податкові зобов'язання за касовим методом, датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ вважається дата відвантаження таких товарів. Отже, моментом «ікс» для ПДВ, з точки зору ДПС, є саме початок передачі товару — або безпосередньо покупцю, або перевізнику для доставки. Це означає, що як тільки бензин покинув територію складу, ви зобов’язані:

скласти податкову накладну на дату початку відвантаження;

зареєструвати її в ЄРПН у встановлені терміни.

Згідно з ст. 201 ПКУ податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Таким чином, навіть якщо паливо згоріло в дорозі, податкові зобов’язання за операцією постачання вже вважаються такими, що виникли.

Компенсація від винуватця: дохід чи об’єкт оподаткування?

Найбільше дискусій викликає питання відшкодування збитків від винної особи. Чи потрібно нараховувати ПДВ на ці гроші? Тут ДПС пропонує розділяти поняття залежно від їхньої юридичної природи:

Варіант А: Штрафні санкції та збитки. Відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ, суми неустойки, штрафів, пені та відшкодування шкоди, отримані через неналежне виконання договорів, не включаються до бази оподаткування ПДВ.

Варіант Б: Компенсація вартості. Якщо кошти від третьої особи за своєю суттю є прямою компенсацією вартості втраченого товару, вони мають потрапляти під оподаткування.

Проте є важливий нюанс! У ситуації з ДТП, описаній вище, ДПС вважає отримання коштів від винуватця «другою подією» за вже розпочатою операцією постачання. Оскільки податкові зобов’язання вже були нараховані в момент відвантаження, повторно платити ПДВ з отриманого відшкодування не потрібно.

Чи потрібно «компенсувати» податковий кредит?

Часто бухгалтери побоюються вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ, який зобов’язує нараховувати податкові зобов'язання, якщо товар не був використаний в оподатковуваних операціях (наприклад, був списаний як втрачений).

Тут позиція контролерів є лояльною та справедливою: оскільки товар був відвантажений і за ним уже нараховано «вихідний» ПДВ (виникло зобов’язання з постачання), вважається, що товар використано в оподатковуваній операції. Відтак, додатково нараховувати компенсаційні зобов’язання за пунктом 198.5 ПКУ не потрібно.

Резюме

Якщо ваш товар знищено під час транспортування:

ПДВ нараховується за датою відвантаження перевізнику;

податковий кредит зберігається без потреби «самозгортання» за п. 198.5 ПКУ.

Відшкодування збитків від винної особи не створює нових податкових наслідків, оскільки воно лише покриває вартість товару, з якої ПДВ вже зафіксовано.

