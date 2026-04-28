В Украине завершается декларационная кампания: что нужно успеть до 30 апреля
В Украине завершается кампания декларирования доходов за прошлый год. Подать декларацию о имущественном состоянии необходимо до 30 апреля 2026 года, поэтому стоит поторопиться — времени осталось совсем немного. Об этом сообщает налоговая служба.
Кто обязан подать декларацию
Подать декларацию должны граждане, которые в течение года получали доходы, с которых не был уплачен налог или уплачен не в полном объёме, в частности:
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- иностранные доходы;
- наследство или подарки не от близких родственников;
- доходы, полученные не от налогового агента;
- инвестиционная прибыль;
- доходы от продажи имущества в случаях, когда налог не был удержан;
- другие доходы, подлежащие декларированию.
Также декларацию подают физические лица — предприниматели (на общей системе) и самозанятые лица.
Кто может подать декларацию добровольно
Граждане могут подать декларацию для получения налоговой скидки (например, за расходы на обучение, ипотеку, страхование и т. д.). В этом случае предельный срок подачи — до 31 декабря 2026 года.
Сроки уплаты налогов
Определённые по результатам декларации налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору необходимо уплатить до 1 августа 2026 года.
Как подать декларацию
Подать декларацию можно:
- онлайн через Электронный кабинет или приложение «Моя налоговая»;
- лично или через уполномоченное лицо;
- по почте (с уведомлением о вручении).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.