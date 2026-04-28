В Украине завершается декларационная кампания: что нужно успеть до 30 апреля

23:12, 28 апреля 2026
В Украине завершается кампания декларирования доходов за 2025 год, и гражданам, обязанным подать декларацию, необходимо сделать это до 30 апреля 2026 года, тогда как налоги следует уплатить до 1 августа.
В Украине завершается кампания декларирования доходов за прошлый год. Подать декларацию о имущественном состоянии необходимо до 30 апреля 2026 года, поэтому стоит поторопиться — времени осталось совсем немного. Об этом сообщает налоговая служба.

Кто обязан подать декларацию

Подать декларацию должны граждане, которые в течение года получали доходы, с которых не был уплачен налог или уплачен не в полном объёме, в частности:

  • доходы от сдачи имущества в аренду;
  • иностранные доходы;
  • наследство или подарки не от близких родственников;
  • доходы, полученные не от налогового агента;
  • инвестиционная прибыль;
  • доходы от продажи имущества в случаях, когда налог не был удержан;
  • другие доходы, подлежащие декларированию.

Также декларацию подают физические лица — предприниматели (на общей системе) и самозанятые лица.

Кто может подать декларацию добровольно

Граждане могут подать декларацию для получения налоговой скидки (например, за расходы на обучение, ипотеку, страхование и т. д.). В этом случае предельный срок подачи — до 31 декабря 2026 года.

Сроки уплаты налогов

Определённые по результатам декларации налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору необходимо уплатить до 1 августа 2026 года.

Как подать декларацию

Подать декларацию можно:

  • онлайн через Электронный кабинет или приложение «Моя налоговая»;
  • лично или через уполномоченное лицо;
  • по почте (с уведомлением о вручении).

