В Україні завершується деклараційна кампанія: що потрібно встигнути до 30 квітня
В Україні добігає кінця кампанія декларування доходів за минулий рік. Подати декларацію про майновий стан необхідно до 30 квітня 2026 року, тому варто поквапитися — часу залишилося обмаль. Про це повідомляє податкова служба.
Хто зобов’язаний подати декларацію
Подати декларацію мають громадяни, які протягом року отримували доходи, з яких не був сплачений податок або сплачений не повністю, зокрема:
- доходи від здавання майна в оренду;
- іноземні доходи;
- спадщину або подарунки не від близьких родичів;
- доходи, отримані не від податкового агента;
- інвестиційний прибуток;
- доходи від продажу майна у випадках, коли податок не був утриманий;
- інші доходи, що підлягають декларуванню.
Також декларацію подають фізичні особи – підприємці (на загальній системі) та самозайняті особи.
Хто може подати декларацію добровільно
Громадяни можуть подати декларацію для отримання податкової знижки (наприклад, за витрати на навчання, іпотеку, страхування тощо). У цьому випадку граничний строк подання – до 31 грудня 2026 року.
Строки сплати податків
Визначені за результатами декларації податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору необхідно сплатити до 1 серпня 2026 року.
Як подати декларацію
Подати декларацію можна:
- онлайн через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова»;
- особисто або через уповноважену особу;
- поштою (з повідомленням про вручення).
