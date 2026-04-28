  1. В Україні

В Україні завершується деклараційна кампанія: що потрібно встигнути до 30 квітня

23:12, 28 квітня 2026
В Україні завершується кампанія декларування доходів за 2025 рік, і громадянам, які мають обов’язок подати декларацію, необхідно зробити це до 30 квітня 2026 року, тоді як податки слід сплатити до 1 серпня.
В Україні добігає кінця кампанія декларування доходів за минулий рік. Подати декларацію про майновий стан необхідно до 30 квітня 2026 року, тому варто поквапитися — часу залишилося обмаль. Про це повідомляє податкова служба.

Хто зобов’язаний подати декларацію

Подати декларацію мають громадяни, які протягом року отримували доходи, з яких не був сплачений податок або сплачений не повністю, зокрема:

- доходи від здавання майна в оренду;

- іноземні доходи;

- спадщину або подарунки не від близьких родичів;

- доходи, отримані не від податкового агента;

- інвестиційний прибуток;

- доходи від продажу майна у випадках, коли податок не був утриманий;

- інші доходи, що підлягають декларуванню.

Також декларацію подають фізичні особи – підприємці (на загальній системі) та самозайняті особи.

Хто може подати декларацію добровільно

Громадяни можуть подати декларацію для отримання податкової знижки (наприклад, за витрати на навчання, іпотеку, страхування тощо). У цьому випадку граничний строк подання – до 31 грудня 2026 року.

Строки сплати податків

Визначені за результатами декларації податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору необхідно сплатити до 1 серпня 2026 року.

Як подати декларацію

Подати декларацію можна:

- онлайн через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова»;

- особисто або через уповноважену особу;

- поштою (з повідомленням про вручення).

