Били током и требовали $360 000: в Одессе задержали похитителей предпринимателя

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии под стражу двух подозреваемых без права на залог.

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам в похищении человека и вымогательстве, совершенном группой с причинением телесных повреждений. В ходе спецоперации правоохранители разоблачили указанных 30-летнего и 44-летнего жителей города, причастных к совершению преступлений. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, они действовали в сговоре с сообщниками. Получив через знакомых информацию о предпринимателе, который занимается торговлей зерном и временно проживает в Николаеве, на «Mercedes Sprinter» отправились туда.

Утром в центре города они отследили на парковке свою потенциальную жертву. Далее действовали под видом официального задержания с выкриками «работает СБУ». Нападавшие повалили на землю 44-летнего мужчину, били ногами, силой затолкали в микроавтобус. Там надели наручники, на голову — маску, лишив возможности ориентироваться в пространстве. Первые сутки удерживали в неизвестном помещении в Николаеве.

Далее перевезли в дом в Одесском районе, где продолжали удерживать еще сутки. Отобрали телефон, душили канатом до потери сознания.

Все это время принуждали отдать 360 000 долларов США несуществующих долгов.

Когда тот отказался, по данным следствия, его начали пытать.

Группа похитителей избивала резиновыми дубинками, применяла электрический ток, железными тисками сдавливала голову. Кроме того, прыгали по телу, в то время как заложник находился в беспомощном состоянии, связанный скотчем.

Под постоянным физическим и психологическим давлением потерпевший был вынужден согласиться на преступные требования. Его жена передала нападавшим 152 000 долларов США. После этого заложника отпустили, а он обратился в окружную прокуратуру.

По предварительной информации потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, в том числе переломы костей обеих рук. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступления по ст. 127 УК Украины (пытки).

Во время обысков по местам проживания у подозреваемых обнаружили и изъяли карабины, винтовку, почти 800 патронов, а также удостоверения членов различных общественных организаций и фиктивные автомобильные номера.

Правоохранительные органы работают над установлением всех лиц, причастных к совершенным преступлениям и пыткам предпринимателя.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии под стражу двух подозреваемых без права на залог.

