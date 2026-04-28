Били струмом та вимагали $360 000: в Одесі затримали викрадачів підприємця

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття під варту двох підозрюваних без права на заставу.

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам у викраденні людини та вимаганні, вчиненому групою із заподіянням тілесних ушкоджень. В ході спецоперації правоохоронці викрили вказаного 30-річного та 44-річного мешканців міста, причетних до скоєння злочинів. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, вони діяли у змові зі спільниками. Отримавши через знайомих інформацію про підприємця, який займається торгівлею зерном і тимчасово мешкає в Миколаєві, на «Mercedes Sprinter» вирушили туди.

Зранку в центрі міста вони відслідкували на парковці свою потенційну жертву. Далі діяли під виглядом офіційного затримання з вигуками «працює СБУ». Нападники повалили на землю 44-річного чоловіка, били ногами, силоміць заштовхали до мікроавтобусу. Там вділи кайданки, на голову - маску, позбавивши можливості орієнтуватися у просторі. Першу добу утримували в невідомому приміщенні в Миколаєві.

Далі перевезли до будинку в Одеському районі, де продовжували тримати ще добу. Відібрали телефон, душили канатом до втрати свідомості.

Весь цей час примушували віддати 360 000 доларів США неіснуючих боргів.

Коли останній відмовився, за даними слідства, його почали катувати.

Група викрадачів били гумовими дубинками, застосовували електричний струм, залізними лещатами здавлювали голову. Крім того, стрибали по тілу, в той час, як заручник знаходився в безпорадному стані, змотаний скотчем.

Під постійним фізичним та психологічним тиском, потерпілий був змушений погодитися на злочинні вимоги. Його дружина передала нападникам 152 000 доларів США. Після чого заручника відпустили, а він звернувся до окружної прокуратури.

За попередньою інформацією потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, у тому числі переломи кісток обох рук. Зараз він у важкому стані перебуває у лікарні.

Вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочину за ст. 127 КК України (катування).

Під час обшуків за місцями мешкання у підозрюваних виявили та вилучили карабіни, гвинтівку, майже 800 набоїв, а також посвідчення членів різних громадських організацій та фіктивні автомобільні номери.

Правоохоронні органи працюють над встановленням всіх осіб, причетних до скоєних злочинів та катування підприємця.

