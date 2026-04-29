  1. В Украине

$15000 за решение ВЛК — в Кривом Роге директору и волонтеру благотворительного фонда предъявлено подозрение

08:12, 29 апреля 2026
В Кривом Роге раскрыта схема «покупки непригодности» через ВЛК за 15 тысяч долларов.
В Кривом Роге раскрыта схема, по которой за 15 тысяч долларов США обещали «решить вопрос» с военно-медицинской комиссией и обеспечить признание лица негодным к военной службе. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, директор и волонтер благотворительного фонда организовали получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц военно-медицинской комиссии с целью признания военнослужащего негодоспособным по состоянию здоровья.

После того как им стало известно о военном, который самовольно покинул часть и искал способ увольнения, они через его знакомого предложили «помощь», уверяя в наличии связей с членами комиссии.

Стоимость «услуг» составляла 15 тысяч долларов США. Из этой суммы 7 тысяч долларов было переведено в качестве аванса на криптокошелек, который уже контролировали правоохранительные органы. Остальные средства планировали получить после оформления документов.

По данным следствия, организаторы обеспечили сопровождение в медицинские учреждения в Кривом Роге и привлекли врача-нейрохирурга, который без проведения осмотра выдал заключение с недостоверными данными. Отмечается, что этот врач уже является подозреваемым в другом уголовном деле, связанном с изготовлением поддельных медицинских документов для создания искусственных оснований для установления инвалидности. В настоящее время он находится под стражей.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, черновые записи, медицинские документы, более 3 000 евро наличными, а также автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR и Kia Sorento.

Директору фонда и волонтеру инкриминируют ч. 3 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 358 УК Украины, врачу — ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

