  1. В Україні

$15000 за рішення ВЛК – у Кривому Розі директорці та волонтеру БФ повідомлено про підозру

08:12, 29 квітня 2026
У Кривому Розі викрили схему «купівлі непридатності» через ВЛК за 15 тисяч доларів.
У Кривому Розі викрито схему, за якою за 15 тисяч доларів США обіцяли «вирішити питання» з військово-лікарською комісією та забезпечити визнання особи непридатною до військової служби. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, директорка та волонтер благодійного фонду організували отримання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії з метою визнання військовослужбовця непридатним за станом здоров’я.

Після того як їм стало відомо про військового, який самовільно залишив частину та шукав спосіб звільнення, вони через його знайомого запропонували «допомогу», запевняючи у наявності зв’язків із членами комісії.

Вартість «послуг» становила 15 тисяч доларів США. З цієї суми 7 тисяч доларів було передано як аванс на криптогаманець, який уже контролювали правоохоронні органи. Решту коштів планували отримати після оформлення документів.

За даними слідства, організатори забезпечили супровід до медичних закладів у Кривому Розі та залучили лікаря-нейрохірурга, який без проведення огляду видав висновок із недостовірними даними.

Зазначається, що цей лікар вже є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні щодо виготовлення фіктивних медичних документів для створення штучних підстав для встановлення інвалідності. Наразі він перебуває під вартою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи, медичні документи, понад 3 000 євро готівкою, а також автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR і Kia Sorento.

Директорці фонду та волонтеру інкримінують ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 358 КК України, лікарю — ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку.

