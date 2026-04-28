Судья КСУ Галина Юровская приняла участие в международной конференции по вопросам конституционных вызовов в цифровую эпоху

Фото: КСУ

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская 24 апреля 2026 года приняла участие в международной конференции «Будущее „Рынка идей“ в условиях развития Интернета, распространения фейковых новостей и искусственного интеллекта: вызовы для конституционных судов». Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Это мероприятие, организованное в рамках председательства Республики Молдова в Комитете министров Совета Европы, стало платформой для обмена мнениями относительно вызовов, которые ставят перед общественным дискурсом цифровизация, фейковые новости и искусственный интеллект, а также относительно роли конституционных судов в решении этих вопросов.

Конференцию открыла председатель Конституционного Суда Республики Молдова Домника Маноле. С приветственными речами к участникам обратились Президент Республики Молдова Майя Санду, директор по координации программ Совета Европы Клаус Нойкирх и вице-президент Венецианской комиссии Тимоти Отти.

Мероприятие, проходившее в формате трех панельных дискуссий, началось с основной речи заместителя председателя Европейского суда по правам человека Иваны Елич. Докладчица сосредоточила внимание на правовых вызовах в применении искусственного интеллекта сквозь призму практики Европейского суда по правам человека, представив соответствующие экспертные выводы и анализ судебных прецедентов.

В ходе дальнейшего обсуждения актуальных правовых проблем участники конференции сфокусировали внимание на переосмыслении концепции «рынка идей» в цифровую эпоху. В частности, дискуссии велись вокруг вопросов определения границ регулирования цифровых платформ и поддержания баланса между свободой выражения мнений и борьбой с дезинформацией. Отдельное внимание было уделено вызовам, стоящим перед конституционной юрисдикцией в связи с распространением фейковых новостей и стремительным развитием технологий искусственного интеллекта.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская в своем выступлении подчеркнула, что для Украины риски фейковых новостей не являются абстрактными — они являются системными и непосредственными в контексте полномасштабной агрессии и военного положения. В этих условиях дезинформация функционирует как инструмент гибридной войны, направленный на подрыв доверия, дестабилизацию институтов и ослабление устойчивости общества. Это возлагает повышенную ответственность на государство и суды.

Галина Юровская отметила, что алгоритмы платформ и искусственный интеллект значительно усиливают скорость и масштабы дезинформации, что требует от судов новых подходов к оценке вреда и определению ответственности. Опыт Украины указывает на необходимость разработки эффективных средств правовой защиты от вредоносной дезинформации в военное время с большей опорой на европейские стандарты прав человека и практические инструменты для рассмотрения дел о цифровых высказываниях (digital speech).

Подводя итоги, судья подчеркнула, что приоритетом в кризисные времена является не только защита свободы слова, но и сохранение ее целостности от манипуляций. В то же время она отметила необходимость обеспечения того, чтобы все введенные ограничения оставались прочно основанными на принципе верховенства права как основополагающего принципа правового государства.

В мероприятии приняли участие судьи конституционных судов европейских стран, представители Европейского суда по правам человека, Суда Европейского Союза, международных организаций и научного сообщества.

