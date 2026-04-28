Суддя КСУ Галина Юровська взяла участь в міжнародній конференції з питань конституційних викликів у цифрову епоху

Фото: КСУ

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська 24 квітня 2026 року взяла участь у міжнародній конференції «Майбутнє «Ринку ідей» в умовах розвитку Інтернету, поширення фейкових новин та штучного інтелекту: виклики для конституційних судів». Про це повідомив Конституційний Суд України.

Цей захід, організований у межах головування Республіки Молдова в Комітеті міністрів Ради Європи, став платформою для обміну думками щодо викликів, які ставлять перед суспільним дискурсом цифровізація, фейкові новини та штучний інтелект, а також щодо ролі конституційних судів у розв’язанні цих питань.

Конференцію відкрила Голова Конституційного Суду Республіки Молдова Домніка Маноле. З вітальними промовами до учасників звернулися Президент Республіки Молдова Майя Санду, директор з координації програм Ради Європи Клаус Нойкірх та Віцепрезидент Венеційської комісії Тімоті Отті.

Захід, що проходив у форматі трьох панельних дискусій, розпочався з основної промови заступниці Голови Європейського суду з прав людини Івани Єліч. Доповідачка зосередила увагу на правничих викликах у застосуванні штучного інтелекту крізь призму практики Європейського суду з прав людини, представивши відповідні експертні висновки та аналіз судових прецедентів.

Під час подальшого обговорення актуальних правничих проблем учасники конференції сфокусували увагу на переосмисленні концепції „ринку ідей“ у цифрову епоху. Зокрема, дискусії точилися навколо питань щодо визначення меж регулювання цифрових платформ та підтримання балансу між свободою вираження поглядів і боротьбою з дезінформацією. Окрему увагу було приділено викликам, що постають перед конституційною юрисдикцією у зв’язку з поширенням фейкових новин та стрімким розвитком технологій штучного інтелекту.

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська у своєму виступі наголосила, що для України ризики фейкових новин не є абстрактними – вони є системними та безпосередніми в контексті повномасштабної агресії та воєнного стану. У цих умовах дезінформація функціонує як інструмент гібридної війни, спрямований на підрив довіри, дестабілізацію інституцій та послаблення стійкості суспільства. Це покладає підвищену відповідальність на державу та суди.

Галина Юровська зазначила, що алгоритми платформ та штучний інтелект значно посилюють швидкість і масштаби дезінформації, що вимагає від судів нових підходів до оцінки шкоди та визначення відповідальності. Досвід України вказує на необхідність розроблення ефективних засобів юридичного захисту від шкідливої дезінформації у воєнний час із більшою опорою на європейські стандарти прав людини та практичні інструменти для розгляду справ про цифрове висловлювання (digital speech).

Підсумовуючи, суддя підкреслила, що пріоритетом у часи кризи є не лише захист свободи слова, а й збереження її цілісності від маніпуляцій. Водночас вона наголосила на необхідності забезпечення того, щоб усі запроваджені обмеження залишалися міцно заснованими на принципі верховенства права як засадничого принципу правової держави.

Участь у заході взяли судді конституційних судів європейських країн, представники Європейського суду з прав людини, Суду Європейського Союзу, міжнародних організацій та наукового середовища.

