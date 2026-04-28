Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в некоторых государственных компаниях лесной отрасли

Глава государства отметил, что стало поступать много информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с Премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которой обсудили некоторые кадровые вопросы. В частности, в государственных компаниях, таких как «Леса Украины».

«В эти недели поступает много информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защите наших Карпат и других значимых природных сред Украины.

Договорились с Премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут решения», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.