Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в некоторых государственных компаниях лесной отрасли

19:03, 28 апреля 2026
Глава государства отметил, что стало поступать много информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с Премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которой обсудили некоторые кадровые вопросы. В частности, в государственных компаниях, таких как «Леса Украины».

«В эти недели поступает много информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защите наших Карпат и других значимых природных сред Украины.

Договорились с Премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут решения», — заявил он.

