Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в деяких державних компаніях лісової галузі

Глава держави зазначив, що почало надходити багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, під час якої обговорили деякі кадрові питання. Зокрема, в державних компаніях, таких як «Ліси України».

«Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України.

Домовились із Премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи. Найближчим часом будуть рішення», - заявив він.

