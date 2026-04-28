Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в деяких державних компаніях лісової галузі

19:03, 28 квітня 2026
Глава держави зазначив, що почало надходити багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, під час якої обговорили деякі кадрові питання. Зокрема, в державних компаніях, таких як «Ліси України».

«Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України.

Домовились із Премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи. Найближчим часом будуть рішення», - заявив він.

Стрічка новин

