  1. В Украине

Пенсия по возрасту и работа — какие есть ограничения в Украине

18:20, 29 апреля 2026
Работать на пенсии в Украине можно, однако в некоторых случаях это может повлиять на размер выплат.
Совмещать пенсию с работой в Украине в 2026 году разрешено, однако это правило имеет свои нюансы. По информации Пенсионного фонда Украины, особые правила применяются к лицам, получающим пенсию за выслугу лет.

Если такие пенсионеры после ухода на пенсию снова устраиваются на государственную службу, условия выплат могут быть пересмотрены — в частности, возможен перерасчет или установление дополнительных ограничений.

Стоит ли работать после выхода на пенсию

Целесообразность трудоустройства зависит от вида пенсии. Для отдельных категорий – специальных или льготных – действуют индивидуальные правила, поэтому перед выходом на работу следует уточнить условия.

Вместе с тем, работа может быть выгодной: она позволяет накопить дополнительный страховой стаж, что в будущем может стать основанием для перерасчета и увеличения пенсии.

Когда нужно возвращать пенсионные средства

Одним из ключевых требований является обязанность уведомлять Пенсионный фонд об изменении статуса занятости. Это нужно сделать в течение 10 дней после трудоустройства или увольнения.

Если этого не сделать, может возникнуть переплата, которую придется вернуть. Особенно это касается предпринимателей: даже без фактического дохода они числятся работающими.

Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо своевременно подать заявление и подтверждающие документы — приказ о принятии или увольнении или соответствующую запись в трудовой книжке.

