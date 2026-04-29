Пенсія за віком і робота — які є обмеження в Україні

18:20, 29 квітня 2026
Працювати на пенсії в Україні дозволено, однак у деяких випадках це може вплинути на розмір виплат.
Поєднувати пенсію з роботою в Україні у 2026 році дозволено, однак це правило має свої нюанси. За інформацією Пенсійного фонду України, особливі правила застосовуються до осіб, які отримують пенсію за вислугу років.

Якщо такі пенсіонери після виходу на пенсію знову влаштовуються на державну службу, умови виплат можуть бути переглянуті — зокрема, можливий перерахунок або встановлення додаткових обмежень.

Чи варто працювати після виходу на пенсію

Доцільність працевлаштування залежить від виду пенсії. Для окремих категорій — спеціальних або пільгових — діють індивідуальні правила, тому перед виходом на роботу варто уточнити умови.

Разом із тим робота може бути вигідною: вона дає змогу накопичити додатковий страховий стаж, що в майбутньому може стати підставою для перерахунку та збільшення пенсії.

Коли потрібно повертати пенсійні кошти

Однією з ключових вимог є обов’язок повідомляти Пенсійний фонд про зміну статусу зайнятості. Це потрібно зробити протягом 10 днів після працевлаштування або звільнення.

Якщо цього не зробити, може виникнути переплата, яку доведеться повернути. Особливо це стосується підприємців: навіть без фактичного доходу вони вважаються працюючими.

Щоб уникнути фінансових втрат, необхідно вчасно подати заяву та підтвердні документи — наказ про прийняття або звільнення або відповідний запис у трудовій книжці.

