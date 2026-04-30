  В Украине

Земельный налог – как подтвердить право на льготу и уменьшить начисление

10:00, 30 апреля 2026
Налогоплательщики могут подать документы для подтверждения льгот и инициировать перерасчет налога.
В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщили, что физические лица могут сверить данные, на основании которых начисляется плата за землю.

Для этого необходимо обратиться в налоговый орган:

  • по месту своей регистрации;
  • или по месту расположения земельного участка.

Подать обращение можно:

  • в письменной форме;
  • в электронном виде через Электронный кабинет плательщика (меню «Переписка с ГНС»).

Какие данные подлежат проверке

Во время сверки граждане могут уточнить:

  • площадь и количество земельных участков или паев в собственности или пользовании;
  • наличие права на льготы;
  • размер ставки земельного налога;
  • сумму начисленной платы за землю.

Что делать в случае расхождений

Если данные плательщика не совпадают с информацией в налоговой, он имеет право предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования землей, а также право на льготы.

На основании представленных документов налоговая служба в течение десяти рабочих дней производит перерасчет налога и направляет новое налоговое уведомление-решение с подробным расчетом. Предыдущее решение в таком случае считается отмененным.

Если в собственности несколько участков

В ГНС уточняют, что граждане, владеющие несколькими земельными участками или паями, могут обратиться для сверки как по месту своей налоговой регистрации, так и по месту нахождения любого из участков.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Публичные закупки на паузе: как риски монополизации вернули закон на доработку

Депутаты отказались легализовать нормы, которые могли ограничить конкуренцию.

