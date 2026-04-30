Земельный налог – как подтвердить право на льготу и уменьшить начисление
В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщили, что физические лица могут сверить данные, на основании которых начисляется плата за землю.
Для этого необходимо обратиться в налоговый орган:
- по месту своей регистрации;
- или по месту расположения земельного участка.
Подать обращение можно:
- в письменной форме;
- в электронном виде через Электронный кабинет плательщика (меню «Переписка с ГНС»).
Какие данные подлежат проверке
Во время сверки граждане могут уточнить:
- площадь и количество земельных участков или паев в собственности или пользовании;
- наличие права на льготы;
- размер ставки земельного налога;
- сумму начисленной платы за землю.
Что делать в случае расхождений
Если данные плательщика не совпадают с информацией в налоговой, он имеет право предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования землей, а также право на льготы.
На основании представленных документов налоговая служба в течение десяти рабочих дней производит перерасчет налога и направляет новое налоговое уведомление-решение с подробным расчетом. Предыдущее решение в таком случае считается отмененным.
Если в собственности несколько участков
В ГНС уточняют, что граждане, владеющие несколькими земельными участками или паями, могут обратиться для сверки как по месту своей налоговой регистрации, так и по месту нахождения любого из участков.
