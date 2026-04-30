Земельный налог – как подтвердить право на льготу и уменьшить начисление

Налогоплательщики могут подать документы для подтверждения льгот и инициировать перерасчет налога.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщили, что физические лица могут сверить данные, на основании которых начисляется плата за землю.

Для этого необходимо обратиться в налоговый орган:

по месту своей регистрации;

или по месту расположения земельного участка.

Подать обращение можно:

в письменной форме;

в электронном виде через Электронный кабинет плательщика (меню «Переписка с ГНС»).

Какие данные подлежат проверке

Во время сверки граждане могут уточнить:

площадь и количество земельных участков или паев в собственности или пользовании;

наличие права на льготы;

размер ставки земельного налога;

сумму начисленной платы за землю.

Что делать в случае расхождений

Если данные плательщика не совпадают с информацией в налоговой, он имеет право предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования землей, а также право на льготы.

На основании представленных документов налоговая служба в течение десяти рабочих дней производит перерасчет налога и направляет новое налоговое уведомление-решение с подробным расчетом. Предыдущее решение в таком случае считается отмененным.

Если в собственности несколько участков

В ГНС уточняют, что граждане, владеющие несколькими земельными участками или паями, могут обратиться для сверки как по месту своей налоговой регистрации, так и по месту нахождения любого из участков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.