Земельний податок – як підтвердити право на пільгу і зменшити нарахування

Платники можуть подати документи для підтвердження пільг і ініціювати перерахунок податку.

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили, що фізичні особи можуть звірити дані, на підставі яких нараховується плата за землю.

Для цього необхідно звернутися до податкового органу:

за місцем своєї реєстрації;

або за місцем розташування земельної ділянки.

Подати звернення можна:

у письмовій формі;

в електронному вигляді через Електронний кабінет платника (меню «Листування з ДПС»).

Які дані підлягають перевірці

Під час звірки громадяни можуть уточнити:

площу та кількість земельних ділянок або паїв у власності чи користуванні;

наявність права на пільги;

розмір ставки земельного податку;

суму нарахованої плати за землю.

Що робити у разі розбіжностей

Якщо дані платника не збігаються з інформацією в податковій, він має право надати документи, що підтверджують право власності або користування землею, а також право на пільги.

На підставі поданих документів податкова служба протягом десяти робочих днів здійснює перерахунок податку та надсилає нове податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком. Попереднє рішення в такому разі вважається скасованим.

Якщо у власності кілька ділянок

У ДПС уточнюють, що громадяни, які мають кілька земельних ділянок або паїв, можуть звернутися для звірки як за місцем своєї податкової реєстрації, так і за місцем розташування будь-якої з ділянок.

