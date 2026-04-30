  1. В Україні

Земельний податок – як підтвердити право на пільгу і зменшити нарахування

10:00, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Платники можуть подати документи для підтвердження пільг і ініціювати перерахунок податку.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили, що фізичні особи можуть звірити дані, на підставі яких нараховується плата за землю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для цього необхідно звернутися до податкового органу:

  • за місцем своєї реєстрації;
  • або за місцем розташування земельної ділянки.

Подати звернення можна:

  • у письмовій формі;
  • в електронному вигляді через Електронний кабінет платника (меню «Листування з ДПС»).

Які дані підлягають перевірці

Під час звірки громадяни можуть уточнити:

  • площу та кількість земельних ділянок або паїв у власності чи користуванні;
  • наявність права на пільги;
  • розмір ставки земельного податку;
  • суму нарахованої плати за землю.

Що робити у разі розбіжностей

Якщо дані платника не збігаються з інформацією в податковій, він має право надати документи, що підтверджують право власності або користування землею, а також право на пільги.

На підставі поданих документів податкова служба протягом десяти робочих днів здійснює перерахунок податку та надсилає нове податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком. Попереднє рішення в такому разі вважається скасованим.

Якщо у власності кілька ділянок

У ДПС уточнюють, що громадяни, які мають кілька земельних ділянок або паїв, можуть звернутися для звірки як за місцем своєї податкової реєстрації, так і за місцем розташування будь-якої з ділянок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова податки земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]