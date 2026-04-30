Земельний податок – як підтвердити право на пільгу і зменшити нарахування
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили, що фізичні особи можуть звірити дані, на підставі яких нараховується плата за землю.
Для цього необхідно звернутися до податкового органу:
- за місцем своєї реєстрації;
- або за місцем розташування земельної ділянки.
Подати звернення можна:
- у письмовій формі;
- в електронному вигляді через Електронний кабінет платника (меню «Листування з ДПС»).
Які дані підлягають перевірці
Під час звірки громадяни можуть уточнити:
- площу та кількість земельних ділянок або паїв у власності чи користуванні;
- наявність права на пільги;
- розмір ставки земельного податку;
- суму нарахованої плати за землю.
Що робити у разі розбіжностей
Якщо дані платника не збігаються з інформацією в податковій, він має право надати документи, що підтверджують право власності або користування землею, а також право на пільги.
На підставі поданих документів податкова служба протягом десяти робочих днів здійснює перерахунок податку та надсилає нове податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком. Попереднє рішення в такому разі вважається скасованим.
Якщо у власності кілька ділянок
У ДПС уточнюють, що громадяни, які мають кілька земельних ділянок або паїв, можуть звернутися для звірки як за місцем своєї податкової реєстрації, так і за місцем розташування будь-якої з ділянок.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.