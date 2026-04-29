Во Львове чуть не сгорела мечеть после атаки коктейлями Молотова, фото

Во Львове неизвестный мужчина пытался поджечь мечеть, забросив в помещение две бутылки с зажигательной смесью. Инцидент произошел в Исламском религиозно-культурном центре.

Как сообщили правоохранители, около 20:40 на спецлинию 102 поступило сообщение о возгорании в здании центра. По предварительным данным, злоумышленник бросил в помещение две бутылки с горючей жидкостью и скрылся с места происшествия.

Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей оперативно погасил пламя. Благодаря этому удалось избежать пожара, пострадавших нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В Духовном управлении мусульман Крыма назвали инцидент сознательной провокацией.

"Этот инцидент мы расцениваем как сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию религиозной ситуации и создание искусственного конфликта. Мы убеждены, что это преступление не могло быть совершено верующим человеком, независимо от его взглядов". Покушение на священное место — поджог минбара — абсолютно недопустимый акт для любого верующего человека", — говорится в сообщении.

