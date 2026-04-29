  1. В Украине

Во Львове чуть не сгорела мечеть после атаки коктейлями Молотова, фото

23:47, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полиция открыла уголовное производство и разыскивает злоумышленника.
Фото: Духовное управление мусульман Крыма
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове неизвестный мужчина пытался поджечь мечеть, забросив в помещение две бутылки с зажигательной смесью. Инцидент произошел в Исламском религиозно-культурном центре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили правоохранители, около 20:40 на спецлинию 102 поступило сообщение о возгорании в здании центра. По предварительным данным, злоумышленник бросил в помещение две бутылки с горючей жидкостью и скрылся с места происшествия.

Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей оперативно погасил пламя. Благодаря этому удалось избежать пожара, пострадавших нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В Духовном управлении мусульман Крыма назвали инцидент сознательной провокацией.

"Этот инцидент мы расцениваем как сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию религиозной ситуации и создание искусственного конфликта. Мы убеждены, что это преступление не могло быть совершено верующим человеком, независимо от его взглядов". Покушение на священное место — поджог минбара — абсолютно недопустимый акт для любого верующего человека", — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

полиция Львов

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]