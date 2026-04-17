Спрятанные в запасном колесе: в Винницкой области таможенники обнаружили вероятные запчасти к самолету, фото

21:20, 17 апреля 2026
На границе с Молдовой обнаружили возможные авиационные запчасти, спрятанные в запасном колесе.
На украинско-молдовской границе таможенники совместно с пограничниками предотвратили незаконное перемещение предметов, предварительно идентифицированных как запчасти к авиационному двигателю. Об этом сообщили в таможенной службе.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" таможенного поста "Днестр" Винницкой таможни. Гражданин, следовавший на автомобиле на выезд из Украины, выбрал «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

В ходе таможенного контроля и досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили скрытые предметы — 72 единицы, предварительно определенные как лопатки турбины авиационного двигателя.

Как выяснилось, товары были спрятаны в запасном колесе, расположенном в заводской нише под днищем автомобиля. Внешне это место не вызывало подозрений и не позволяло зрительно установить наличие скрытого содержимого.

Впрочем, после демонтажа запасного колеса таможенники обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находились 15 тканевых свертков, обмотанных стрейч-пленкой. Именно в них и были скрыты указанные предметы.

По данному факту проинформированы правоохранительные органы для последующего выяснения всех обстоятельств.

таможня

