Спрятанные в запасном колесе: в Винницкой области таможенники обнаружили вероятные запчасти к самолету, фото
На украинско-молдовской границе таможенники совместно с пограничниками предотвратили незаконное перемещение предметов, предварительно идентифицированных как запчасти к авиационному двигателю. Об этом сообщили в таможенной службе.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" таможенного поста "Днестр" Винницкой таможни. Гражданин, следовавший на автомобиле на выезд из Украины, выбрал «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.
В ходе таможенного контроля и досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили скрытые предметы — 72 единицы, предварительно определенные как лопатки турбины авиационного двигателя.
Как выяснилось, товары были спрятаны в запасном колесе, расположенном в заводской нише под днищем автомобиля. Внешне это место не вызывало подозрений и не позволяло зрительно установить наличие скрытого содержимого.
Впрочем, после демонтажа запасного колеса таможенники обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находились 15 тканевых свертков, обмотанных стрейч-пленкой. Именно в них и были скрыты указанные предметы.
По данному факту проинформированы правоохранительные органы для последующего выяснения всех обстоятельств.
