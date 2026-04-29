В желейных конфетках из Нидерландов обнаружили психоактивное вещество — продолжается проверка возможного импорта в Украину

Госпродпотребслужба сообщила о поступлении информации об обнаружении психоактивного вещества в желейных жевательных конфетках, произведенных в Нидерландах. Речь идет о дельта-9-тетрагидроканнабиноле, который может влиять на центральную нервную систему человека. Об этом сообщили в ведомстве.

Информационное сообщение поступило через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) 17 апреля 2026 года. Согласно ему, указанная продукция экспортировалась из Королевства Нидерланды в страны Европейского Союза и потенциально могла быть ввезена в Украину.

По предоставленным данным, поставщиком продукции является компания Multitrance / G-Trading BV (Нидерланды), а получателем в Украине указана UATRAVA.NET.

Дельта-9-тетрагидроканнабинол является психоактивным соединением, которое воздействует на центральную нервную систему. Его употребление может вызывать изменение сознания, нарушение координации движений и поведенческие реакции.

После получения сообщения служба направила письма в свои территориальные органы с требованием принять необходимые меры реагирования. Также продолжаются проверки для установления субъекта хозяйствования, который мог осуществить импорт этой продукции в Украину.

В Госпродпотребслужбе призывают граждан быть внимательными при покупке продуктов питания, особенно через Интернет. В случае обнаружения подозрительной продукции рекомендуется незамедлительно сообщать об этом в территориальные органы службы.

