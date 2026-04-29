  1. В Украине

В желейных конфетках из Нидерландов обнаружили психоактивное вещество — продолжается проверка возможного импорта в Украину

20:51, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о дельта-9-тетрагидроканнабиноле, который воздействует на нервную систему.
В желейных конфетках из Нидерландов обнаружили психоактивное вещество — продолжается проверка возможного импорта в Украину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госпродпотребслужба сообщила о поступлении информации об обнаружении психоактивного вещества в желейных жевательных конфетках, произведенных в Нидерландах. Речь идет о дельта-9-тетрагидроканнабиноле, который может влиять на центральную нервную систему человека. Об этом сообщили в ведомстве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Информационное сообщение поступило через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) 17 апреля 2026 года. Согласно ему, указанная продукция экспортировалась из Королевства Нидерланды в страны Европейского Союза и потенциально могла быть ввезена в Украину.

По предоставленным данным, поставщиком продукции является компания Multitrance / G-Trading BV (Нидерланды), а получателем в Украине указана UATRAVA.NET.

Дельта-9-тетрагидроканнабинол является психоактивным соединением, которое воздействует на центральную нервную систему. Его употребление может вызывать изменение сознания, нарушение координации движений и поведенческие реакции.

После получения сообщения служба направила письма в свои территориальные органы с требованием принять необходимые меры реагирования. Также продолжаются проверки для установления субъекта хозяйствования, который мог осуществить импорт этой продукции в Украину.

В Госпродпотребслужбе призывают граждан быть внимательными при покупке продуктов питания, особенно через Интернет. В случае обнаружения подозрительной продукции рекомендуется незамедлительно сообщать об этом в территориальные органы службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Нидерланды Госпродпотребслужба Конфеты продукты

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]