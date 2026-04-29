  1. В Україні

У желейних цукерках з Нідерландів виявили психоактивну речовину – триває перевірка можливого імпорту в Україну

20:51, 29 квітня 2026
Йдеться про дельта-9-тетрагідроканабінол, який впливає на нервову систему.
У желейних цукерках з Нідерландів виявили психоактивну речовину – триває перевірка можливого імпорту в Україну
Держпродспоживслужба повідомила про надходження інформації щодо виявлення психоактивної речовини у желейних жувальних цукерках, вироблених у Нідерландах. Йдеться про дельта-9-тетрагідроканабінол, який може впливати на центральну нервову систему людини. Про це повідомили у відомстві.

Інформаційне повідомлення надійшло через систему швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF) 17 квітня 2026 року. Згідно з ним, зазначена продукція експортувалася з Королівства Нідерланди до країн Європейського Союзу та потенційно могла бути ввезена в Україну.

За наданими даними, постачальником продукції є компанія Multitrance / G-Trading BV (Нідерланди), а отримувачем в Україні вказано UATRAVA.NET.

Дельта-9-тетрагідроканабінол є психоактивною сполукою, яка впливає на центральну нервову систему. Її вживання може спричиняти зміну свідомості, порушення координації рухів та поведінкові реакції.

Після отримання повідомлення служба направила листи до своїх територіальних органів із вимогою вжити необхідних заходів реагування. Також тривають перевірки для встановлення суб’єкта господарювання, який міг здійснити імпорт цієї продукції в Україну.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян бути уважними під час купівлі харчових продуктів, особливо через інтернет. У разі виявлення підозрілої продукції рекомендують невідкладно повідомляти територіальні органи служби.

