  1. В Украине

Верховная Рада создала комиссию для работы с коренными народами РФ

11:34, 30 апреля 2026
Верховная Рада создала Временную специальную комиссию для разработки государственной политики взаимодействия с национальными движениями малых и коренных народов РФ.
Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам разработки основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации.

Соответствующее решение парламент принял 30 апреля, поддержав проект постановления № 15184 — «за» проголосовал 261 народный депутат.

Ожидается, что работа комиссии будет способствовать формированию комплексной стратегии безопасности Украины, в частности через поддержку деимпериализации Российской Федерации.

Задачами ТСК станут:

  1. предварительное рассмотрение вопросов, а также подготовка выводов и/или предложений относительно основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации;
  2. подготовка, предварительное рассмотрение и доработка законопроектов, проектов других актов Верховной Рады Украины относительно основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации;
  3. внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины или Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики предложений по планированию развития законодательства по вопросам взаимодействия с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации;
  4. налаживание связей с парламентами, правительствами и их структурными подразделениями, научными организациями иностранных государств, иностранными учеными для обмена опытом по вопросам деятельности Временной специальной комиссии по согласованию с Председателем Верховной Рады Украины;
  5. подготовка обращений и/или заявлений в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, правительствам и парламентам государств мира по вопросам деятельности Временной специальной комиссии;
  6. сотрудничество с научными учреждениями и университетами с целью формирования всестороннего изучения проблематики малых и коренных народов Российской Федерации.

Верховная Рада Украины

