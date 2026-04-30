Верховная Рада создала комиссию для работы с коренными народами РФ

Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам разработки основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации.

Соответствующее решение парламент принял 30 апреля, поддержав проект постановления № 15184 — «за» проголосовал 261 народный депутат.

Ожидается, что работа комиссии будет способствовать формированию комплексной стратегии безопасности Украины, в частности через поддержку деимпериализации Российской Федерации.

Задачами ТСК станут:

предварительное рассмотрение вопросов, а также подготовка выводов и/или предложений относительно основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации; подготовка, предварительное рассмотрение и доработка законопроектов, проектов других актов Верховной Рады Украины относительно основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации; внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины или Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики предложений по планированию развития законодательства по вопросам взаимодействия с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации; налаживание связей с парламентами, правительствами и их структурными подразделениями, научными организациями иностранных государств, иностранными учеными для обмена опытом по вопросам деятельности Временной специальной комиссии по согласованию с Председателем Верховной Рады Украины; подготовка обращений и/или заявлений в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, правительствам и парламентам государств мира по вопросам деятельности Временной специальной комиссии; сотрудничество с научными учреждениями и университетами с целью формирования всестороннего изучения проблематики малых и коренных народов Российской Федерации.

